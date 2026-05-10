Πανελλήνιο Πέρασμα Βουραϊκού: Εκατοντάδες πεζοπόροι στο φαράγγι των Καλαβρύτων

Πραγματοποιείται σήμερα το Πανελλήνιο Πέρασμα του Βουραϊκού, μία από τις σημαντικότερες ορειβατικές και πεζοπορικές διοργανώσεις της χώρας, που κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες συμμετέχοντες στα Καλάβρυτα.

Η διοργάνωση, που έχει εξελιχθεί σε θεσμό για την περιοχή, πραγματοποιείται ανελλιπώς από το 1980 τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ορειβασίας – Χιονοδρομίας – Αναρρίχησης – Προστασίας Περιβάλλοντος Καλαβρύτων και τη στήριξη του Δήμου Καλαβρύτων.

Οι συμμετέχοντες ακολουθούν τη διαδρομή κατά μήκος των γραμμών του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, διασχίζοντας το εντυπωσιακό φαράγγι του Βουραϊκού. Η πεζοπορία ξεκινά από τα Καλάβρυτα και ολοκληρώνεται στο Διακοπτό, καλύπτοντας απόσταση περίπου 22 χιλιομέτρων μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο.

Για όσους επιλέγουν μικρότερη διαδρομή, υπάρχει δυνατότητα εκκίνησης από τη Ζαχλωρού, με τερματισμό στα Νιάματα ή στο Διακοπτό.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 7:30 το πρωί από τον σταθμό του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα, με τη συμμετοχή πεζοπόρων και φυσιολατρών από πολλές περιοχές της Ελλάδας.