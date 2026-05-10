«Heavy metal συρτάκι» στο ΟΑΚΑ - Οι Metallica έπαιξαν Ζορμπά - Πάνω από 80.000 κόσμου τους αποθέωσε

Κατάμεστο ήταν το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Metallica.

To θρυλικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή λίγο πριν τις 21.00 και αμέσως επικράτησε πανδαιμόνιο. Οι Metallica επέστρεψαν δυναμικά στην Αθήνα και ανέβηκαν στη σκηνή με το «Creeping Death», το κομμάτι από το ιστορικό άλμπουμ «Ride the Lightning» (1984).

Στο στάδιο βρέθηκαν περίπου 80.000 άνθρωποι, όχι μόνο από κάθε γωνιά της Ελλάδας που κατέφτασαν είτε με οργανωμένα γκρουπ είτε μεμονωμένα, αλλά και από χώρες της Ευρώπης που δεν περιλαμβάνονται στην περιοδεία του συγκροτήματος.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Τζέιμς Χετφιλντ, ανεβαίνοντας στη σκηνή δήλωσε ιδιαίτερα ευγνώμων που βρίσκεται στην Αθήνα και ευχαρίστησε τους φίλους της μέταλ μουσικής που γέμισαν το στάδιο.

Ζορμπάς, Τρύπες και Πυθαγόρας

Μια ιδιαίτερη μουσική έκπληξη επιφύλαξαν στο ελληνικό κοινό οι Metallica, καθώς έπαιξαν τον θρυλικό «Ζορμπά» στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ξεσηκώνοντας τους δεκάδες χιλιάδες θεατές. Το «ελληνικό» ρεπερτόριο συνεχίστηκε με το «Δε χωράς πουθενά» από τις Τρύπες.

Μάλιστα, ο κιθαρίστας των Metallica, Κερκ Χάμετ, είπε από σκηνής ότι «η θεωρία της μουσικής δημιουργήθηκε εδώ, στην Αθήνα, από τον Πυθαγόρα και πως κάθε φορά που παίζει την κιθάρα του, παίζει τον ελληνικό πολιτισμό». «Σας αγαπώ Ελληνες, αγαπώ την Αθήνα», ανέφερε.