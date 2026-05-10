Καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα - Νέο “κύμα” σκόνης από Δευτέρα στη Δυτική Ελλάδα

Σύμφωνα με το AtmoHub, το φαινόμενο θα παρουσιάσει προσωρινή εξασθένηση από σήμερα, ωστόσο από τη Δευτέρα προβλέπεται εκ νέου ενίσχυση της μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης , επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 μg/m³.

Νέο “κύμα” σκόνης από Δευτέρα – Ποιες περιοχές θα σκεπάσει Ωστόσο, από Δευτέρα η ατμόσφαιρα αναμένεται αρκετά επιβαρυμένη κοντά στην επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή της Κρήτης και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα κυλήσει η Κυριακή (10/5), καθώς ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Κρήτη

Πελοπόννησος

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα

Ήπειρος

Θεσσαλία

«Η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη, ενώ υπάρχει πιθανότητα συνέχισης του φαινομένου και τις επόμενες ημέρες», σημειώνει το AtmoHub και προσθέτει ότι η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται συνεχώς.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub.

Ο καιρός την Κυριακή (10/5)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά, και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από αργά το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 και στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

