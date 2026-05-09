Porto Leone- spoiler: Η Γαλήνη πέφτει θύμα βιασμού και ξυλοδαρμού

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA με τίτλο Porto Leone, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί, η Γαλήνη, καθώς η Αλεξάνδρα για ακόμα μια φορά πρόκειται να δείξει το πόσο αδίστακτη είναι. Με δική της εντολή, ο Φαναριώτης βιάζει και στη συνέχεια χτυπά άγρια τη Γαλήνη και την «πετάει» αναίσθητη λίγο πιο πέρα από το σπίτι της…

Η Γαλήνη θα βιώσει τις πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή της. Όλα ξεκινούν όταν μια μέρα ο Χρόνης ενημερώνει την Αλεξάνδρα ότι εδώ και λίγο καιρό ο Αντρέας έχει έρθει κοντά με τη Λένα. Το γεγονός αυτό την εξοργίζει, αφού πιστεύει ότι πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται η Γαλήνη. Πεπεισμένη γι’ αυτό και φοβούμενη πως τώρα κινδυνεύει και ο γιος της, αποφασίζει να δράσει άμεσα.

Όπως θα δούμε, επικοινωνεί αμέσως με τον Στελάρα και του ζητάει να σκεφτεί ένα σχέδιο ώστε να δώσουν ένα καλό και… αξέχαστο μάθημα στη Γαλήνη! Λίγες ημέρες μετά η τελευταία λαμβάνει ένα γράμμα. Σε αυτό αναφέρεται η διεύθυνση μιας αποθήκης, και εκείνη, πιστεύοντας πως εκεί βρίσκεται η Καίτη, πέφτει στην παγίδα της Αλεξάνδρας και του Στελάρα. Δίχως να ενημερώσει κανέναν, πηγαίνει αμέσως στη διεύθυνση αυτή. Φτάνοντας εκεί, όμως, εμφανίζονται μπροστά της η Αλεξάνδρα, ο Στελάρας και ο Φαναριώτης.

Η Γαλήνη σαστίζει και προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά μάταια. Η Αλεξάνδρα, γεμάτη οργή, βγάζει έναν σουγιά και την πλησιάζει απειλητικά. Η γυναίκα τρέμει για τη ζωή της, ενώ ο Στελάρας προσπαθεί να ηρεμήσει την Αλεξάνδρα, που διψά για εκδίκηση. Τελικά την πείθει να φύγουν, αφήνοντας τον Φαναριώτη να εκτελέσει τις εντολές τους! Εκείνος τότε αρπάζει με δύναμη τη Γαλήνη και αρχίζει να τη φιλάει με μανία, ενώ παράλληλα προσπαθεί να της βγάλει τα ρούχα. Η γυναίκα ουρλιάζει και κλαίει, προσπαθώντας να τον απωθήσει από πάνω της, αλλά δεν τα καταφέρνει.

Ο Φαναριώτης τη βιάζει και τη χτυπάει βάναυσα, ώσπου η Γαλήνη χάνει τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια την παίρνει από εκεί και την παρατάει σε έναν δρόμο κοντά στο σπίτι της. Η Γαλήνη βρίσκεται σε λιπόθυμη κατάσταση, ενώ όταν την εντοπίζουν προσπαθούν να τη συνεφέρουν. Όταν συνέρχεται, κάνει αμέσως εμετό και βρίσκεται σε σοκ. Δεν τολμά να αποκαλύψει σε κανέναν τον εφιάλτη που έζησε, ενώ δεν σταματά να ανακατεύεται και να αισθάνεται διαλυμένη. Ο Βούλγαρης όμως αδιαφορεί επιδεικτικά τόσο για την κατάστασή της όσο και για το τι της συνέβη… Θεωρεί πως η γυναίκα του, αφού βρέθηκε παρατημένη στον δρόμο, ντρόπιασε για ακόμα μια φορά την οικογένειά τους.