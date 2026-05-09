Metallica: Σεισμογράφος του Αστεροσκοπείου Αθηνών θα καταγράψει τους σεισμούς από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Οι Metallica και η έντονη ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ μονοπωλούν το ενδιαφέρον το βράδυ του Σαββάτου, με το θρυλικό συγκρότημα να ετοιμάζεται για μια συναυλία που αναμένεται να μείνει αξέχαστη. Το στάδιο έχει γεμίσει ασφυκτικά από χιλιάδες θεατές κάθε ηλικίας, ενώ ο παλμός και ο ενθουσιασμός κορυφώνονται λίγο πριν την εμφάνισή τους στη σκηνή.

Οι Metallica είναι στη σκηνή και ήδη πολλοί μιλούν για πραγματικό «σεισμό» στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα, το ενδεχόμενο αυτό δεν είναι μόνο μεταφορικό, αφού το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί τη συναυλία με ειδικό σεισμογράφο για να καταγράψει πιθανές μικροδονήσεις από την ενέργεια του κοινού.

«Όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία…» αναφέρει χαρακτηριστικά το Αστεροσκοπείο σε ανάρτησή του, εξηγώντας πως η συγχρονισμένη κίνηση και τα άλματα δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορούν να δημιουργήσουν μετρήσιμες δονήσεις στο έδαφος.

Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλες συναυλίες σε όλο τον κόσμο έχουν καταγραφεί τα λεγόμενα “concert quakes”, δηλαδή μικρές σεισμικές δονήσεις που προκαλούνται από την ένταση και τον παλμό του κοινού.

Στο ΟΑΚΑ, πάντως, η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Χιλιάδες φαν με μπλουζάκια των Metallica, σημαίες και κινητά σηκωμένα στον αέρα δημιούργησαν από νωρίς μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, περιμένοντας τη στιγμή που θα ακουστεί η πρώτη νότα.

Και ενώ όλοι περιμένουν τη μεγάλη βραδιά των Metallica, το Αστεροσκοπείο έριξε και τη δική του… μουσική πρόκληση: «Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23 Μαΐου;».