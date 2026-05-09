Ντόναλντ Τραμπ: «Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη»

Τι αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι η Ιταλία δεν στάθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ όταν υπήρξε ανάγκη, προσθέτοντας πως ο ίδιος είχε πάντα βοηθήσει την Ιταλία, όπως και τη χώρα του.
Με αυτό τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την πρόθεση που εξέφρασε η Ιταλία να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις Ιταλικές βάσεις».
