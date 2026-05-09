Ντένβερ: Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από αεροσκάφος κατά την απογείωση

Το απίστευτο περιστατικό, διερευνάται από τις τοπικές αρχές
Αεροσκάφος της Frontier Airlines φέρεται να χτύπησε και να παρέσυρε ένα άτομο στον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Ντένβερ στις ΗΠΑ, αργά το βράδυ της Παρασκευής (8/5). Το περιστατικό οδήγησε σε άμεση διακοπή της απογείωσης και εκκένωση του αεροσκάφους για λόγους ασφαλείας.
Το απίστευτο περιστατικό, διερευνάται από τις τοπικές αρχές, καθώς είναι άγνωστο το πως βρέθηκε ένας άνθρωπος στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:19 μ.μ. τοπική ώρα, όταν η πτήση 4345 της Frontier, ένα Airbus A321 με προορισμό το Λος Άντζελες, επιχειρούσε να απογειωθεί από το Ντένβερ με 224 επιβάτες και επταμελές πλήρωμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Το άτομο που βρισκόταν στον διάδρομο παρασύρθηκε εν μέρει μέσα σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους, γεγονός που προκάλεσε μικρής έκτασης φωτιά στον κινητήρα, την οποία έσβησαν αργότερα οι πυροσβέστες. Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο ABC News, αναφέρθηκε επίσης καπνός στο εσωτερικό της καμπίνας.
Το ξαφνικό φρενάρισμα του αεροπλάνου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 12 επιβαίνοντες.
Ιταλία: Υπό επιτήρηση τέσσερα άτομα για επαφή με κρούσμα χανταϊού, γυναίκα σε προληπτική καραντίνα
Δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλεία- Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές
Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά με ελεγχόμενη έκρηξη το drone- «Είχε δύο μπροστινούς αισθητήρες σπασμένους»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr