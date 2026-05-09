Ντένβερ: Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από αεροσκάφος κατά την απογείωση

Αεροσκάφος της Frontier Airlines φέρεται να χτύπησε και να παρέσυρε ένα άτομο στον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Ντένβερ στις ΗΠΑ, αργά το βράδυ της Παρασκευής (8/5). Το περιστατικό οδήγησε σε άμεση διακοπή της απογείωσης και εκκένωση του αεροσκάφους για λόγους ασφαλείας.

Το απίστευτο περιστατικό, διερευνάται από τις τοπικές αρχές, καθώς είναι άγνωστο το πως βρέθηκε ένας άνθρωπος στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:19 μ.μ. τοπική ώρα, όταν η πτήση 4345 της Frontier, ένα Airbus A321 με προορισμό το Λος Άντζελες, επιχειρούσε να απογειωθεί από το Ντένβερ με 224 επιβάτες και επταμελές πλήρωμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.