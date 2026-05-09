New York Times: Η Ρωσία στέλνει εξαρτήματα για drones στο Ιράν μέσω Κασπίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, αποκαλύπτονται πληροφορίες για πιθανή «αθέατη» εμπλοκή της Ρωσίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με αναφορές ότι η Μόσχα στέλνει εξαρτήματα για drones προς το Ιράν μέσω της Κασπίας Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ και δημιουργώντας έναν νέο στρατηγικό δίαυλο μεταφορών.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους των ΗΠΑ, η κίνηση αυτή βοηθά το Ιράν να ανακτήσει γρήγορα το χαμένο στρατιωτικό του εξοπλισμό μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που μίλησαν ανώνυμα στην εφημερίδα, η Κασπία Θάλασσα έχει εξελιχθεί σε σημαντική εμπορική οδό για τη Ρωσία και το Ιράν, παρέχοντας μία ασφαλή διαδρομή για τη διακίνηση στρατιωτικών εξαρτημάτων και άλλων εμπορευμάτων χωρίς την ανησυχία των διεθνών κυρώσεων. Η εν λόγω εμπορική οδός, που συνδέει τις δύο χώρες μέσω των εκτεταμένων ακτών τους, έχει παραβλεφθεί για μεγάλο διάστημα, αλλά τώρα αναδεικνύεται ως ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.