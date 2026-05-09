Ηλέκτρα- spoiler: Ο θάνατος του Πέτρου Βρεττού βυθίζει την Αρσινόη στη θλίψη

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής «Ηλέκτρα», με τις νέες ιστορίες να φέρνουν ένταση και ανατροπές. Τα επεισόδια θα προβληθούν από τη Δευτέρα 11 έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 11 Μαΐου

Eπεισόδιο 141ο: Η Νεφέλη δέχεται μια απροσδόκητη επίσκεψη στο ξενοδοχείο και δίνει μάχη για να μην λυγίσει και επιστρέψει στην κόρη της. Έχει πάρει την απόφασή της, καθώς θεωρεί τον εαυτό της υπεύθυνο για τη λιποθυμία της μικρής. Ο Μίμης παλεύει να την πείσει να γυρίσει, αλλά πέφτει σε τοίχο και επιστρέφει στην Αρσινόη άπραγος. Όσο όμως γίνονται αυτά, ο Παύλος δηλητηριάζει το μυαλό της κόρης του και η Ηλέκτρα του επιτίθεται σφοδρά. Πάνω στον καβγά τους όμως, της κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη. Η Μερόπη αναγγέλλει τα νέα των εξετάσεων και αποφασίζει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό και στη ζωή της κατεβαίνοντας για δήμαρχος στις εκλογές. Ο Κωνσταντής με τον Βασίλη παίρνουν το καράβι και ετοιμάζονται για μπάρκο, ενώ ο Αναστάσης δίνει την κατάθεσή του για τη μέρα του πυροβολισμού. Δεν μένει όμως να τα πει μόνο στον Χάρη, αλλά και στον Στέργιο, που ετοιμάζεται περιχαρής για τον γάμο του με τη Μάρω. Θα μάθει άραγε τη σκληρή αλήθεια, που είναι κρυμμένη στο σπίτι του Ανέστη στο βουνό;

Ηλέκτρα – Τρίτη 12 Μαΐου

Eπεισόδιο 142ο: Η Ηλέκτρα ανάμεσα στον Παύλο και τον Νικήτα προσπαθεί να φροντίσει το παιδί, ενώ η Νεφέλη στην Αθήνα αρνείται να επιστρέψει παρά τα παρακάλια του Μίμη. Ο Σάκης της προτείνει τρόπο να βγάλει πολλά λεφτά. Τι θα κάνει η Νεφέλη; Ο Παύλος τσιγκλάει τον Νικήτα που αποφασίζει να κάνει κάτι δραστικό. Ο Βρεττός ζητάει συγγνώμη από την Ηλέκτρα σε ένα μικρό απολογισμό της ζωής του, ενώ ο Νικόλας προσπαθεί να πείσει τον Μπόγρη να δεχτεί την πρόταση της Κορίνας και να τον βοηθήσει με το ναυπηγείο. Η Δανάη συνεχίζει να προκαλεί τον Μπόγρη, ενώ την έχει φάει η ζήλια αλλά εκείνος δεν δείχνει να αλλάζει στάση απέναντί της. Ο Στέργιος προχωράει βιαστικά το γάμο του με τη Μάρω καταρρακωμένος από την αποκάλυψη πως η Δόμνα ζει. Θα κρατήσει το μυστικό και θα το πάει μέχρι τέλους; Ο Κωνσταντής και ο Βασίλης επιστρέφουν για ένα τελευταίο βράδυ πριν σαλπάρουν, ενώ η Μερόπη δίνει ένα πύρινο προεκλογικό λόγο στο καφενείο μπροστά σε όλες τις γυναίκες του νησιού.

Eπεισόδιο 143ο: Η ανακάλυψη του Στέργιου, ότι η Δόμνα είναι ζωντανή, τον γκρεμίζει, τον ταράζει και τον γεμίζει θυμό. Επισπεύδει τον γάμο με τη Μάρω. Η περίεργη συμπεριφορά του δεν περνάει απαρατήρητη. Αλλά και η Δόμνα έχει ταραχτεί με τον επικείμενο γάμο. Ταραγμένοι είναι και η Ηλέκτρα με τον Παύλο. Μένουν στο σπίτι οι δυο τους, με την μικρή, ανάμεσα στον πόθο και την άρνηση, ενώ ο επιθεωρητής δέχεται ένα κρυφό τηλεφώνημα απ’ τον Νικήτα. Η Νεφέλη βρίσκεται ανάμεσα στο χυδαίο αφεντικό του μπαρ και στον Μίμη που την προσεγγίζει γλυκά κι έρχονται κοντά. Ο Βασίλης με τον Κωνσταντή ετοιμάζονται να μπαρκάρουν. Η Μερόπη ετοιμάζεται για τις εκλογές κι όλοι μαζί ετοιμάζουν ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για τον Βρεττό. Κι ενώ επικρατεί σχετική ηρεμία μια παρουσία στον γάμο του Στέργιου θα τον παγώσει. Έτσι παγώνουν και η Ηλέκτρα με τον Παύλο όταν τους επισκέπτεται, απρόοπτα, ο επιθεωρητής της πρόνοιας.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 13 Μαΐου

Eπεισόδιο 144ο: Το νησί γλεντά. Μα μοιάζει ψέμα η χαρά του: ο ταρσανάς δεν έχει σωθεί κι ο χρόνος για κάποιον τελειώνει. Ο Βρεττός, στο κέντρο της γιορτής, γελά και χορεύει, αποθεώνεται από όλους. Και μοιάζει, για πρώτη φορά, γαλήνιος. Ουσιαστικά έτοιμος. Την ίδια ώρα, στον σπίτι της Ηλέκτρα, όλα καταρρέουν. Ο επιθεωρητής πιέζει να μάθει πού βρίσκεται η Νεφέλη και για ποιο λόγο λείπει. Την απάντηση, του τη δίνει, άθελά της, η ίδια της η κόρη. Η Ηλέκτρα και ο Παύλος παγώνουν. Η Ηλέκτρα προτείνει στον Μελετίου να μιλήσει με τον Νικήτα, για να του επιβεβαιώσει πως η Νεφέλη λείπει για εξετάσεις. Δε γνωρίζει, όμως, πως ο Γιαννάτος έχει θέσει σε εφαρμογή, ένα σχέδιο δικό του. Ο Στέργιος παντρεύεται τη Μάρω με το βλέμμα της Δόμνας στην πλάτη τους. Στην Αθήνα, ο Μίμης παλεύει να πείσει τη Νεφέλη να επιστρέψει. Εκείνη, όμως, έχει κάνει τις επιλογές της. Κι ο Μίμης θα τις δει, με τα ίδια του τα μάτια. Όλοι μιλάνε με τον Βρεττό κι εκείνος, μοιάζει να τους αποχαιρετά. Στο τέλος της βραδιάς, η Τιτίκα τον αγκαλιάζει κι εκείνος της ομολογεί ξανά και ξανά, πόσο την αγαπά και πόσο θέλει να σβήσει στην αγκαλιά της.

Ηλέκτρα – Πέμπτη 14 Μαΐου

Eπεισόδιο 145ο: Η Νεφ ο τελευταίο αντίο στον Βρεττό δίνεται από ολόκληρο το νησί και η Τιτίκα πλέον ξεκινάει την πάλη με την απουσία. Μόνη της, κλεισμένη σ’ ένα δωμάτιο, χωρίς να τρώει, με τον Νικόλα και τη Δανάη να προσπαθούν να την συνεφέρουν, όσο οι δυο τους αρχίζουν να δημιουργούν μια καινούργια σχέση. Η Ηλέκτρα με τον Παύλο απεγνωσμένοι, δεν έχουν ιδέα για το που βρίσκεται η Νεφέλη. Όσα τους είπε ο Μίμης είναι ελλιπή, αλλά δεν τον πιέζουν περισσότερο από τον φόβο μήπως και η Νεφέλη εξαφανιστεί. Η στάση της όμως δεν βοηθά ούτε τον εαυτό της, ούτε τον μοναδικό της σύμμαχο, που πλέον την έχει αφήσει στο έλεος των επιλογών της. Κι όσα φοβάται ο Παύλος, θα συμβούν. Τα σκοτεινά σχέδια του Νικήτα παίρνουν σάρκα και οστά. Ο επιθεωρητής επιστρέφει, αυτή τη φορά αποφασισμένος να αφήσει την Ηλέκτρα μονάχα με ένα κουκλάκι της μικρής στα χέρια.

Eπεισόδιο 146ο: Το μνημόσυνο του Βρεττού βρίσκει την Τιτίκα παραιτημένη, ενώ ο Νικόλας προσπαθεί να τη στηρίξει και ταυτόχρονα ψάχνει να βρει τα λεφτά για να πάρει πάλι τον ταρσανά. Όταν μαθαίνει πως ορίστηκε πλειστηριασμός ζητά τη βοήθεια της Μερόπης που είναι πια δήμαρχος Αρσινόης. Εκείνη όμως έχει να αντιμετωπίσει και την αρρώστια της, την οποία έχει κρατήσει μυστικό από όλους. Θα δεχτεί την πρότασή του; Η Νεφέλη στην Αθήνα συνεχίζει τη ζωή που επέλεξε κρυφά από όλους εκτός από τη Δανάη που βρίσκεται κοντά της. Ανακαλύπτει όμως πως η αδερφή της έχει μπλέξει με τον Ρένο. Θα γίνει αφορμή να την παρατήσει στην τύχη της; Ο Παύλος από την άλλη αγωνιά για την κόρη του που βρίσκεται στο ορφανοτροφείο. Μαζί με τον Μπόγρη ψάχνουν τρόπο να τη διεκδικήσουν στο δικαστήριο. Μια πληροφορία επιβεβαιώνει τις υποψίες του Παύλου για τον Νικήτα, ο οποίος συνεχίζει τις προσπάθειές του να χειραγωγήσει την Ηλέκτρα. Τόσο για τη Δόμνα που επιμένει πως ο Νικήτας κρατά τον Πασχάλη στο ίδρυμα όσο και για την μικρή Ηλέκτρα που βρίσκεται στο ορφανοτροφείο. Άραγε η Ηλέκτρα τον έχει καταλάβει και παίζει το παιχνίδι του;

Ηλέκτρα – Παρασκευή 15 Μαΐου

Eπεισόδιο 147ο: Ο Παύλος είναι εξοργισμένος μετά την αποκάλυψη του Μπόγρη ότι ο Νικήτας βρίσκεται πίσω από τον εγκλεισμό της κόρης του στο ορφανοτροφείο και αποφασίζει να πάει στην Αρσινόη. Πρέπει να βρει την Νεφέλη πριν το δικαστήριο για την επιμέλεια του παιδιού. Θα τα καταφέρει; Ο Νικόλας, από την άλλη, δεν τα καταφέρνει να πείσει τη Μερόπη, να καταχραστεί χρήματα του Δήμου, για την διάσωση του ναυπηγείου, ενώ τα πρώτα, εντονότερα, σημάδια της σκλήρυνσης κατά πλάκας γίνονται εμφανή πάνω της. Θα μιλήσει στους δικούς της; Η Τιτίκα καταρρέει, απ’ τον καημό της, μέρα με τη μέρα. Ο Νικόλας δεν ξέρει τι να κάνει με τον πλειστηριασμό. Η Δανάη τηλεφωνεί στον Ρένο και του προτείνει κάτι για να ξεχρεωθεί κι αυτός και να σωθεί και το ναυπηγείο. Όλοι σε ένταση. Μόνο η Ουρανία με τον Βασίλη είναι καλά, μετά την επιστροφή του από το μπάρκο. Όπως κι ο Στέργιος με τη Μάρω. Όμως ένας απρόσμενος επισκέπτης, θα την κάνει να παγώσει.