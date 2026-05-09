ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Κοβέσι τρεις πρώην «γαλάζιοι» υπουργοί

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρονται να προετοιμάζουν τέταρτη δικογραφία για την περίοδο 2021-2023.

Στο επίκεντρο βρίσκονται συνομιλίες και στοιχεία που εξετάζονται για πιθανές παρεμβάσεις και παρατυπίες στη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ στο «μικροσκόπιο» φέρονται να βρίσκονται και «γαλάζιοι» βουλευτές.

Η έρευνα αφορά συνολικά 16 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την Ελληνική Αστυνομία και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων κατά την περίοδο 2022-2023, μετά από πληροφορίες για διαφθορά, χρηματισμό και άλλες παράνομες πρακτικές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις καταγεγραμμένες συνομιλίες εμφανίζονται βουλευτές και υπουργοί να επικοινωνούν με στελέχη του οργανισμού, ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ ιδιωτών που συνδέονταν με την εκλογική τους πελατεία.

Η πρώτη φάση της έρευνας, που αφορούσε κυρίως το 2021, οδήγησε πριν από λίγες ημέρες στην άρση ασυλίας 11 βουλευτών, καθώς και δύο ακόμη πολιτικών προσώπων που εξετάζονται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Πλέον, οι Αρχές επεκτείνουν την έρευνα στη χρονική περίοδο του 2022, εξετάζοντας νέα πρόσωπα και πιθανές πολιτικές διασυνδέσεις.





