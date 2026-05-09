Σοκ στο αεροδρόμιο του Ντένβερ: Αεροπλάνο παρέσυρε άνθρωπο στον διάδρομο προσγείωσης

Για προληπτικούς λόγους, οι επιβάτες χρησιμοποίησαν τσουλήθρες για να απομακρυνθούν από το αεροσκάφος
Μια πτήση της Frontier Airlines με προορισμό το Λος Άντζελες φέρεται να παρέσυρε άνθρωπο που κινούνταν στον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ το βράδυ της Παρασκευής (8/5), σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης, περίπου στις 10:15 μ.μ. τοπική ώρα.
Στις ηχογραφήσεις του ελέγχου κυκλοφορίας, ακούγεται ο πιλότος να αναφέρει ότι ο κινητήρας έπιασε φωτιά και ότι υπήρχε καπνός στο αεροσκάφος, προτού ενημερώσει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι το αεροπλάνο έπρεπε να εκκενωθεί στον διάδρομο προσγείωσης.
Για προληπτικούς λόγους, οι επιβάτες χρησιμοποίησαν τσουλήθρες για να απομακρυνθούν από το αεροσκάφος, ανέφερε η Frontier Airlines σε ανακοίνωσή της.
«Διερευνούμε το περιστατικό και συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες σε συντονισμό με το αεροδρόμιο και άλλες αρχές ασφαλείας», αναφέρει εν μέρει η ανακοίνωση της Frontier. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτό το συμβάν».
Η πτήση Airbus A321 μετέφερε 224 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την Frontier. Το αεροσκάφος ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες στις 12:16 π.μ., αλλά φαίνεται ότι το ταξίδι αναβλήθηκε και επαναπρογραμματίστηκε για το Σάββατο το πρωί.
Δολοφονία 21χρονου στο Ηράκλειο: Σε κελί υψίστης ασφαλείας ο 54χρονος - Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο η σύζυγός του
Καιρός - Κολυδάς: Στους 30 βαθμούς «σκαρφαλώνει» ο υδράργυρος από την ερχόμενη εβδομάδα
Πάτρα: Πήγε να κλέψει μέχρι και την καφετιέρα από τον «Άγιο Ανδρέα»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr