Λευκάδα: Από το Αγρίνιο ο αξιωματικός που εξουδετέρωσε το θαλάσσιο drone

Ως πολύ σοβαρή αξιολόγησε ο ελληνικός στρατός την υπόθεση του θαλάσσιου drone που βρέθηκε σε σπηλιά στην Λευκάδα, παρότι οι ψαράδες που αρχικά το ρυμούλκησαν φάνηκε να μην κατάλαβαν καλά την κρισιμότητα της κατάστασης, υπάρχει, δε, και μια πτυχή της υπόθεσης που εμπεριέχει το… Αγρίνιο αλλά για καλό λόγο.

Άλλωστε, το ουκρανικής κατασκευής drone μπορεί ακόμη και να συνδέεται με επιθέσεις των Ουκρανών κατά πλοίων που διακινούν παράνομα ρωσικά καύσιμα παρά τις κυρώσεις ενάντια στην Ρωσία, του λεγόμενου “σκιώδους Ρωσικού στόλου” κι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι είχε σοβαρή ποσότητα εκρηκτικών ώστε να κάνει μεγάλη ζημιά.

Σύμφωνα με το agriniosite.gr ειδοποιήθηκε ο στρατός ο οποίος κατέφτασε την Λευκάδα με μια ειδική μονάδα ΤΕΝΞ που ειδικεύεται σε ναρκοπέδια και εκρηκτικούς μηχανισμούς της οποίας επικεφαλής (κι αυτός που τελικά αφόπλισε το drone) ήταν ένας αξιωματικός του Στρατού από το Αγρίνιο, σύμφωνα με πληροφορίες γιος πολύ γνωστού Αγρινιώτη που ασχολείται με τα κοινά αλλά και με το συγγραφικό έργο!