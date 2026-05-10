Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 10 Μαΐου 2026.

Κριός

Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να χαρίστε στιγμές χαλάρωσης στον εαυτό σας και να αισθανθείτε ευεξία, μια και σας περιμένει ένας νέος μήνας και σημαντικές προκλήσεις. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις κάθε άλλο παρά στατικές είναι και για να παραμείνουν ζωντανές και λειτουργικές χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο μεριές. Εσείς βάλατε τον αυτόματο πιλότο και νομίζετε πως κάνατε το καθήκον σας…

Ταύρος

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Δίδυμοι

Μια εσωτερική φωνή θα σας υποδείξει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά την διάρκεια της μέρας, ειδικά εάν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Χρειάζεται επιμονή και κυρίως υπομονή για να δείτε τις επαγγελματικές σας προσπάθειες να καρποφορούν. Δεν γίνονται όλα από την μια μέρα στην άλλη…

Καρκίνος

Στην δουλειά θα πρέπει να δείξετε σήμερα φαντασία και εφευρετικότητα στην διαχείριση προβλημάτων, ώστε να καταφέρετε να έχετε τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη. Η ενέργεια της μέρας θα επιτρέψει να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με φίλους και συγγενείς και να ξεπεράσετε τα δύσκολα προβλήματα που είχαν προκύψει τελευταία. Κάποιες καινούργιες επαφές μπορεί να φέρουν μια νέα σχέση σε όσους αναζητούν το άλλο τους μισό.

Λέων

Θα πρέπει να βρείτε μέσα σας τι είναι αυτό που σας κρατάει στάσιμους και να προχωρήσετε στον επανασχεδιασμό της ζωής σας, προσωπικής ή επαγγελματικής. Μόνο τότε θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να μεγαλουργήσετε. Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα υγείας σήμερα, με ένα πιθανό κρυολόγημα ή μια γρίπη. Τον τελευταίο καιρό φορτίζεστε πολύ με τα επαγγελματικά σας και δεν δίνετε την πρέπουσα προσοχή στον οργανισμό σας.

Παρθένος

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς…

Ζυγός

Η μέρα θα φέρει την επίλυση κάποιων σημαντικών εκκρεμοτήτων, είτε αυτές αφορούν έγγραφα ή υποθέσεις που χρονίζουν. Η επικοινωνία με αδέλφια, συγγενείς ή γείτονες θα είναι γόνιμη, αλλά ίσως να διακόψετε κάθε επαφή με άτομα που δεν εκπέμπετε πλέον στα ίδια μήκη κύματος. Ότι δεν λειτουργεί πλέον θα πρέπει να φύγει από την ζωή σας, για να δημιουργήσει χώρο για το καινούργιο.

Σκορπιός

Η αυτοπεποίθησή σας ενισχύεται κατακόρυφα λόγω των πλανητικών διελεύσεων και όψεων. Είναι η ιδανική στιγμή για νέα ξεκινήματα και για να θέσετε μακροπρόθεσμους στόχους. Η γοητεία σας είναι αυξημένη, διευκολύνοντας τις κοινωνικές και προσωπικές σας επαφές. Απαιτείται ωστόσο λίγη παραπάνω ξεκούραση πριν από τις έντονες ημέρες που ακολουθούν. Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε για να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας. Δείξτε ωριμότητα στις επαγγελματικές σας απαιτήσεις και αποφύγετε τις βιαστικές αποφάσεις.

Τοξότης

Οι αποφάσεις σας θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και την λογική και όχι στην διαίσθηση ή την παρόρμηση της στιγμής. Μην αφήνετε επίσης τρίτα άτομα να εμπλέκονται στις υποθέσεις σας και να σας δημιουργούν προβλήματα. Μέσα στον ενθουσιασμό σας για μια επιτυχία σας μπορεί να πληγώσετε άθελα σας ένα αγαπημένο σας άτομο. Δεν είναι κακό να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να ζητήσετε συγγνώμη…

Αιγόκερως

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα σας χαλάσει τη διάθεση.

Υδροχόος

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.

Ιχθείς

Θα υπάρξει αλλαγή κάποιων σχεδίων σας, ίσως δε προκύψουν ορισμένες ματαιώσεις ή απροσδόκητα συμβάντα. Οι εκπλήξεις μπορεί να είναι πολλές, όχι πάντοτε ευχάριστες. Επιρροή θα δεχτεί και ο αισθηματικός τομέας, καθώς σε φθαρμένες ή προβληματικές σχέσεις θα έρθει οριστικούς χωρισμούς, ενώ σε υγιείς ένα μεγαλύτερο δέσιμο.