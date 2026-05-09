Καιρός - Κολυδάς: Στους 30 βαθμούς «σκαρφαλώνει» ο υδράργυρος από την ερχόμενη εβδομάδα

Από την Τετάρτη το μεσημέρι η αστάθεια θα επικεντρωθεί σε Λάρισα, Βέροια, Λήμνο, Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα.

Τη Δευτέρα το πρωί, βροχές θα χτυπήσουν τη Θεσσαλονίκη ενώ την Τρίτη το απόγευμα, τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, τις Σέρρες, την Αλεξανδρούπολη, τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στα social media, σήμερα (09.05.2026) ο καιρός αναμένεται να είναι ελάχιστα βροχερός, με μικρές μπόρες να εκδηλώνονται σε Κέρκυρα, Ιωάννινα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Σέρρες ενώ την Κυριακή η αστάθεια θα πλήξει κυρίως τον Βόλο και την Λάρισα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς στην πρόγνωση καιρού του προειδοποιεί για θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει τις περιοχές που αναμένεται να βρέξει τις επόμενες ώρες.

Μίνι καλοκαίρι έρχεται από την επόμενη εβδομάδα στη χώρα μας, λίγα 24ωρα αφότου λασποβροχές και αφρικανική σκόνη «έπνιξαν» πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η πιο δύσκολη ημέρα αναμένεται να είναι η Τρίτη (12.05.2026) καθώς η θερμοκρασία θα δείξει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Τα φαινόμενα θα είναι σχετικά ήπια, καθώς δεν αναμένονται ισχυρά μποφόρ ενώ η αφρικανική σκόνη θα ξεκινήσει να υποχωρεί από την Κυριακή.

«Ζεσταίνει -αλλά όχι υπερβολικά- ο καιρός, ενώ στα μέσα της εβδομάδος η θερμοκρασία υποχωρεί και επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα. Από εκεί και μετά, μια ευχάριστη ανοιξιάτικη κανονικότητα», αναφέρει στη λεζάντα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 10.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 11.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 12.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 και στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 13.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.