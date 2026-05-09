Η Μαρία Καρυστιανού αναλαμβάνει την ηγεσία του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, όπως γνωστοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης.

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης:

«Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

“Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ιστορικής ευθύνης, τα μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης υποδέχονται την επίσημη απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας και αναλαμβάνει πλέον και επίσημα την ηγεσία του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών.

Η γυναίκα που έγινε το σύμβολο του αγώνα για την αλήθεια και την αξιοπρέπεια, ενώνει τη φωνή της με τους πολίτες της Κρήτης και ολόκληρης της Ελλάδας, μετατρέποντας μια αυθόρμητη κοινωνική ανάγκη σε μια οργανωμένη θεσμική δύναμη διεκδίκησης.

Στο μήνυμά της προς την Οργάνωσή μας, η κ. Καρυστιανού αναγνωρίζει την αντοχή και την αποφασιστικότητα της Κρήτης, δηλώνοντας έτοιμη να ανταποκριθεί στη “βαριά και ιστορική ευθύνη” της ηγεσίας ενός κινήματος που συνδημιουργήθηκε από συμπατριώτες μας στην Ελλάδα και την ομογένεια».

Στο μήνυμά της, η ίδια η Μαρία Καρυστιανού εκφράζει την αποδοχή της πρότασης και κάνει λόγο για «βαριά και ιστορική ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος του κινήματος είναι η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα”.