Δένδιας για το drone στη Λευκάδα: «Ξέρουμε τι είναι και περίπου τι περιέχει»

«Ξέρουμε τι είναι», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν λίγα 24ωρα, προσθέτοντας πως «ξέρουμε περίπου και τι περιέχει».

Όπως τόνισε, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, «δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες, ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

«Ήμουν στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην ΕΕ, έτσι ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς», πρόσθεσε.

«Αλλάζουμε το Ναυτικό και την Αεροπορία»

Σχετικά με το γενικότερο σχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις ο Νίκος Δένδιας είπε ότι γίνεται«μια τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την Ατζέντα 2030 που έχει ένα στέρεο σχέδιο των πιο ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία» και πρόσθεσε: «Στη στεριά έχουμε μια νέα δομή έχουμε κλείσει τα άχρηστα στρατόπεδα και έχουμε αλλάξει τη θητεία των στρατιωτών. Για πρώτη φορά θα έχουμε εθελοντική κατάταξη των γυναικών».

«Αλλάζουμε το Ναυτικό και την Αεροπορία. Στην αρχή του 2028 παραλαμβάνουμε το πρώτο F-35, πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία του πλανήτη», είπε ο υπουργός.

Είπε επίσης πως η φρεγάτα Belharra «με τον τρόπο που την έχουμε παραγγείλει και τη μετατρέπουμε είναι το πιο σύγχρονο και το πιο ισχυρό πλοίο της κατηγορίας του σε ολόκληρο τον πλανήτη».