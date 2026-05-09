Εκδήλωση για τη γυναίκα-ηγέτη από τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Πατρών «Δανιηλίς»

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πατρών «Δανιηλίς» διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Γυναίκα Ηγέτης – Μητέρα, Επαγγελματίας, Δημιουργός Προοπτικής», τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Επιμελητήριο Αχαΐας.

Η εκδήλωση έχει ως κεντρικό μήνυμα «Από τη φροντίδα, στην ευθύνη και στην ηγεσία» και περιλαμβάνει βιωματικές ομιλίες, καθώς και απονομή τιμητικών διακρίσεων σε γυναίκες που με τη στάση ζωής και την προσφορά τους αποτελούν παράδειγμα δύναμης και έμπνευσης.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 19:00 με την προσέλευση και υποδοχή του κοινού, ενώ εισαγωγική τοποθέτηση θα πραγματοποιήσει η Αγγελική Κολλυροπούλου με θέμα «Η ηγεσία της γυναίκας ξεκινά από την ευθύνη».

Στο πλαίσιο των βιωματικών ομιλιών θα συμμετάσχουν:

19:20 - Η Τασία Μανωλοπούλου με θέμα «Η μητρότητα ως ευθύνη και καθημερινή ηγεσία»

19:35 - Η Αγγελική Στεφανάκη με θέμα «Η δύναμη της γυναίκας μέσα από την εμπειρία της ασθένειας και της αλληλεγγύης»

19:50 - Η Χαρά Αναστασοπούλου με θέμα «Ηγεσία ζωής: από την προσωπική πρόκληση στη δημιουργία προοπτικής»

20:05 - Η Ιουλία Συροκώστα Σταθοπούλου με θέμα «Ζώντας και δημιουργώντας με δύναμη – όταν η ζωή δοκιμάζει, η θέληση οδηγεί»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης τιμητικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα, θα απονεμηθεί κεντρική τιμητική διάκριση στην Ιουλία Συροκώστα Σταθοπούλου, ενώ ειδική τιμητική μνεία θα αποδοθεί στη Sandy Χαραλαμποπούλου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας.