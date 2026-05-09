ΠΕΝΘΗ

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 10 και τη Δευτέρα 11-5-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 102)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

------
ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΕΠΙΔΑ

Του Παναγιώτη - Ετών 91

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α ΕΛ.ΑΣ

ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και περί ώραν 11.30 π.μ. εκ του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κάστρου.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Ναό στις 11.00 π.μ.

Η σύζυγος του: Δέσποινα

Τα παιδιά του: Αντωνία & Ορελιάν, Ελευθερία & Αλέξανδρος, Παναγιώτα

Οι εγγονές του: Πηνελόπη, Φαίδρα

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών ΗΛΙΑ Δημ. ΧΡΟΝΗ
Βαρθολομιό, τηλ. 26230 42665, κιν. 6978 955 989.

----------------------
ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την πολυαγαπημένη μας

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ

ΕΤΩΝ 76

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 10-5-2026 & ώρα 13.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Αχαϊκό.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12.30 μ.μ.

Τα τέκνα: Παναγιώτης, Αναστασία & Λάμπρος, Ιωάννης & Ελένη

Τα εγγόνια: Γεώργιος, Ηλία, Χριστίνα

Η φίλη: Ευθυμία

Η μνήμη της θα παραμείνει αιώνια ζωντανή στις καρδιές μας

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο τελετών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πατρών Πύργου 62 - Κάτω Αχαΐα
Τηλ.: 26930 24793 - Κιν.: 6978 074598
Διανυκτερεύει, email: [email protected]
-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΚΟΓΚΟ
(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΓΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΓΚΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΑΥΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ- ΕΤΩΝ 72

Κηδεύουμε την Δευτέρα 11-5-2026 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΣΑΥΤΗ (χήρα) ΟΔΥΣ. BALLIAJ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΡΡΕΝ (Αβάπτιστο), ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

