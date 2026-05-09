Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 10 και τη Δευτέρα 11-5-2026

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 102)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΕΠΙΔΑ

Του Παναγιώτη - Ετών 91

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α ΕΛ.ΑΣ

ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και περί ώραν 11.30 π.μ. εκ του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κάστρου.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Ναό στις 11.00 π.μ.

Η σύζυγος του: Δέσποινα

Τα παιδιά του: Αντωνία & Ορελιάν, Ελευθερία & Αλέξανδρος, Παναγιώτα

Οι εγγονές του: Πηνελόπη, Φαίδρα

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών ΗΛΙΑ Δημ. ΧΡΟΝΗ

Βαρθολομιό, τηλ. 26230 42665, κιν. 6978 955 989.

ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την πολυαγαπημένη μας

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ

ΕΤΩΝ 76

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 10-5-2026 & ώρα 13.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Αχαϊκό.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12.30 μ.μ.

Τα τέκνα: Παναγιώτης, Αναστασία & Λάμπρος, Ιωάννης & Ελένη

Τα εγγόνια: Γεώργιος, Ηλία, Χριστίνα

Η φίλη: Ευθυμία

Η μνήμη της θα παραμείνει αιώνια ζωντανή στις καρδιές μας

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο τελετών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πατρών Πύργου 62 - Κάτω Αχαΐα

Τηλ.: 26930 24793 - Κιν.: 6978 074598

Διανυκτερεύει, email: [email protected]

