Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 10 και τη Δευτέρα 11-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 102)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΕΠΙΔΑ
Του Παναγιώτη - Ετών 91
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και περί ώραν 11.30 π.μ. εκ του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κάστρου.
Η σορός θα μεταφερθεί στο Ναό στις 11.00 π.μ.
Η σύζυγος του: Δέσποινα
Τα παιδιά του: Αντωνία & Ορελιάν, Ελευθερία & Αλέξανδρος, Παναγιώτα
Οι εγγονές του: Πηνελόπη, Φαίδρα
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών ΗΛΙΑ Δημ. ΧΡΟΝΗ
Βαρθολομιό, τηλ. 26230 42665, κιν. 6978 955 989.
ΚΗΔΕΙΑ
Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ
ΕΤΩΝ 76
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 10-5-2026 & ώρα 13.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Αχαϊκό.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12.30 μ.μ.
Τα τέκνα: Παναγιώτης, Αναστασία & Λάμπρος, Ιωάννης & Ελένη
Τα εγγόνια: Γεώργιος, Ηλία, Χριστίνα
Η φίλη: Ευθυμία
Η μνήμη της θα παραμείνει αιώνια ζωντανή στις καρδιές μας
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο τελετών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πατρών Πύργου 62 - Κάτω Αχαΐα
Τηλ.: 26930 24793 - Κιν.: 6978 074598
Διανυκτερεύει, email: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΚΟΓΚΟ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΓΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΓΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΑΥΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ- ΕΤΩΝ 72
Κηδεύουμε την Δευτέρα 11-5-2026 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΣΑΥΤΗ (χήρα) ΟΔΥΣ. BALLIAJ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΡΡΕΝ (Αβάπτιστο), ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
