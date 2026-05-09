Προβάδισμα σωτηρίας η ΝΕ Πατρών, ήττα για τον ΝΟΠ

Αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στη Waterpolo League Γυναικών πραγματοποίησε η ΝΕΠ, το Σάββατο (9/5). Με αιχμή την Τσιμάρα, η οποία πέτυχε έξι γκολ, το σύνολο του Γιώργου Τσόκα επιβλήθηκε με 14-12 του ΝΟ Ρεθύμνου, στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός» και έκανε το 1-0 στη σειρά των play out του πρωταθλήματος.

Το δεύτερο… ραντεβού είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τετάρτη (13/5) στις 12:00 το μεσημέρι στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα συμπληρώσει δύο νίκες θα αγωνισθεί και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη μεγάλη κατηγορία. Η ηττημένη από αυτό το ζευγάρι θα υποβιβασθεί στη Waterpolo League 2 Γυναικών. Αν χρειασθεί και τρίτο ματς θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το Σάββατο (16/5, 13:30).

Τα «δελφίνια» είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς προηγήθηκαν με 6-3 στην πρώτη περίοδο και 8-5 στο ημίχρονο. Μάλιστα, η διαφορά «εκτοξεύθηκε» ακόμη και στα έξι γκολ στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου (13-7). Τα κορίτσια του Γιάννη Μαλλιαρού προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο τελικό 14-12

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 14-12

Οκτάλεπτα: 6-3, 2-2, 4-2, 2-5

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ (Τσόκας): Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δημ. Κοντάκου, Νισιγιάμα 3, Τσιμάρα 6, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου 1, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη 1, Κεπενού, Κακαϊδη, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου 2, Αρνα.

ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Μαλλιαρός): Πουλοπούλου, Χατζημανώλη, Πίτερς 2, Ρουσάκη, Μ. Φαρμάκη 1, Στ. Λιμπιτάκη, Κεχαγιόγλου, Λογοθέτη 3, Πέττα 1, Ελ. Φαρμάκη 1, Α. Λιμπιτάκη 2, Μουλέν 2, Συριανόγλου.

Διαιτητές: Αιγέας Παντελής, Θεοδώρα Μιχαηλίδου.

Αλυτάρχης: Χρήστος Σαλογιάννης.

Ηττα του ΝΟΠ

Με το… δεξί ξεκίνησε τη μάχη για την παραμονή στην Α1 Υδατοσφαίρισης Γυναικών ο ΓΣ Ηλιούπολης, καθώς επικράτησε με 16-11 του ΝΟ Πατρών και έκανε σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας του και τη νέα σεζόν στη μεγάλη κατηγορία.

Η ομάδα της Ηλιούπολης επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και διατήρησε σταθερά το προβάδισμα, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και παρουσιάζοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

PLAY OUT - ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

2οι ΑΓΩΝΕΣ Τετάρτη 13/5

12:00 κολ. Ηρακλείου: ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ

19:00 κολ. Αντώνης Πεπανός», Πάτρα: ΝΟΠ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

3οι ΑΓΩΝΕΣ (αν χρειασθεί) Σάββατο 16/5

13:30 κολ. «Αντ. Πεπανός», Πάτρα: ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

19:00 κολ. Ηλιούπολης: ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ομάδα που θα συμπληρώσει δύο νίκες θα εξασφαλίσει την παραμονή της στην Waterpolo League Γυναικών.

Οι αγώνες απαιτούν 2 νίκες σε έως 3 αγώνες

Οι ηττημένοι των αγώνων Α1 και Α2 κατατάσσονται στην 11η και 12η θέση και υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών «2026-27».