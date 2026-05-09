Πάτρα: Πήγε να κλέψει μέχρι και την καφετιέρα από τον «Άγιο Ανδρέα»

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης, έπειτα από περιστατικό κλοπής στο Γενικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε εξεταστήριο του νοσηλευτικού ιδρύματος και αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων συσκευή παρασκευής καφέ, ασύρματο τηλέφωνο με τη βάση του, εξοπλισμό θέρμανσης και άλλα σκεύη.

Η κίνησή του έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο ασφαλείας του νοσοκομείου, ο οποίος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του και επιστράφηκαν στους υπεύθυνους του χώρου.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.