Υπό τη σκιά των εξελίξεων η στρατιωτική παρέλαση στη Ρωσία

Μέλη του στρατεύματος βάδισαν στη σκιά του μαυσωλείου του Βλαντίμιρ Λένιν, αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το Κρεμλίνο και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε ομιλία, προτού καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια, δεν υπήρξε επίδειξη οπλικών συστημάτων στην Κόκκινη Πλατεία, δεν παρέλασαν σώματα δοκίμων ή σπουδαστών στρατιωτικών σχολών, ούτε και άρματα μάχης.

Στρατιωτικά αγήματα παρατάχθηκαν αρχικά στην πλακόστρωτη Κόκκινη Πλατεία και ακολούθησε η μεγαλοπρεπής παρέλαση,προς τιμή της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, εκδήλωση που φέτος διεξήχθη σε μικρότερη κλίμακααπ’ ό,τι συνήθως καιδιήρκησε μόλις 45 λεπτά.

Ολοκληρώθηκαν με λαμπρότητα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου στη Μόσχα , το πρωί του Σαββάτου (09/05).

Σύντομη η ομιλία Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την ομιλία του, η οποία διήρκεσε λιγότερο από 10 λεπτά, δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως, “οι στρατιώτες μας υπέστησαν τεράστιες απώλειες, έκαναν τεράστιες θυσίες στο όνομα της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των λαών της Ευρώπης”.

«Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», τόνισε.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ο σκοπός μας είναι δίκαιος. Είμαστε ενωμένοι. Η νίκη ήταν δική μας και θα είναι για πάντα»,πρόσθεσε πριν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ρωσίας.

Ο Ρώσος ηγέτης μίλησε ενώπιον αρκετών εκατοντάδων στρατιωτών που βρίσκονταν στη μεγάλη πλατεία της Μόσχας.Στρατιώτες των βορειοκορεατικών δυνάμεων, που βοήθησαν τη Μόσχα να εκδιώξει την άνοιξη του 2025 ουκρανικά στρατεύματα από την περιφέρεια του Κουρσκ, συμμετείχαν στους εορτασμούς, σύμφωνα με τη ρωσική τηλεόραση.

Η παρέλαση, που ξεκίνησε στις 10.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ολοκληρώθηκε στις 10:45, διεξήχθη κάτω απόαυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών δεν ήταν δυνατή στο κέντρο της Μόσχας και οι δρόμοι της πρωτεύουσας ήταν σχεδόν έρημοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την 9η Μαΐου 1945 στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας είναι σημαντικό γεγονός, που επιτρέπει στον Βλαντίμιρ Πούτιν να ανακινήσει τις μνήμες για τη νίκη των Σοβιετικών και να συσπειρώσει τον πληθυσμό της Ρωσίας πίσω από τη στρατιωτική εκστρατεία στην Ουκρανία. Αλλά φέτος έμοιαζε να απειλείται από τις αδιάκοπες επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο ρωσικό έδαφος.

Ταυτόχρονα, οι τιμές και οι φόροι στη Ρωσία έχουν αυξηθεί, με τη ρωσική οικονομία να υφίσταται τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως, ύστερα από δύο απόπειρες εκεχειρίας, αρχικά την ουκρανική, στη συνέχεια τη ρωσική, που παραβιάστηκαν επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε χθες κατάπαυση πυρός τριών ημερών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας από σήμερα Σάββατο.