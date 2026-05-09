Δύο συλλήψεις για απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι στην Πάλαιρο

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου – Βόνιτσας, για υπόθεση απόπειρας κλοπής κατά συναυτουργία στην περιοχή της Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι μετέβησαν σε οικία στην Πάλαιρο και επιχείρησαν να εισέλθουν στο εσωτερικό της, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς έγιναν αντιληπτοί.

Οι δράστες διέφυγαν χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, το οποίο εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τους αστυνομικούς στη Βόνιτσα.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων δύο κατσαβίδια, ένας κάβουρας, μία πένσα, δύο κλειδιά άλεν και ένα μπουζόκλειδο.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην κατάσχεση του οχήματος ως μέσου τέλεσης της αξιόποινης πράξης, ενώ σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.