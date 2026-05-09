Συγκινεί το σκυλάκι στη Γαβρολίμνη που περιμένει καρτερικά τον ιδιοκτήτη του

Μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα εκτυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες στη Γαυρολίμνη Ναυπακτίας, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων.

Ένα μικρό σκυλάκι βρίσκεται εκεί εδώ και περίπου πέντε ημέρες, περιμένοντας ακούραστα στο ίδιο σημείο. Κοιτάζει κάθε αυτοκίνητο που περνά, κάθε άνθρωπο που πλησιάζει, σαν να ελπίζει πως κάποια στιγμή θα εμφανιστεί εκείνος που το άφησε πίσω… ή εκείνος που δεν γύρισε ποτέ να το πάρει.

Οι κάτοικοι της περιοχής δεν το άφησαν μόνο του. Του προσφέρουν νερό, φαγητό και λίγη αγάπη, βλέποντας καθημερινά τη σιωπηλή του προσμονή να συνεχίζεται. Παρά τη φροντίδα που δέχεται, το μικρό σκυλί δεν απομακρύνεται από την είσοδο της εκκλησίας, σαν να έχει επιλέξει να περιμένει εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η ιστορία του θυμίζει σε πολλούς τον θρυλικό «Χάτσικο», τον σκύλο-σύμβολο της αφοσίωσης, που περίμενε για χρόνια τον άνθρωπό του. Και κάπως έτσι, στη μικρή Γαυρολίμνη, γεννήθηκε ο «μικρός Χάτσικο» της περιοχής… μια εικόνα που συγκινεί όλους όσοι περνούν από το σημείο.