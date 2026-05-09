Χαροκόπος: «Να αξιοποιηθεί πλήρως το Σταθακοπούλειο Κληροδότημα για τα άτομα με αναπηρία»

Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή καταθέτει στη συνεδρίαση λογοδοσίας της ερχόμενης Δευτέρας ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Αντώνης Χαροκόπος, με θέμα την πλήρη αξιοποίηση του Σταθακοπούλειου Κληροδοτήματος προς όφελος των ατόμων με αναπηρία.

Όπως επισημαίνει, το Σταθακοπούλειο Κληροδότημα, περιουσία του Πελοπίδα Σταθακόπουλου, υφίσταται από το 1934 με σαφή βούληση του διαθέτη να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία δομών στήριξης ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού και γονεϊκού κινήματος της Πάτρας, για το οποίο έχουν γίνει ορισμένα σημαντικά βήματα τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δρομολογηθεί και εν μέρει υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η λειτουργία δομής για άτομα με νοητική αναπηρία και η ανέγερση δομής για άτομα με αυτισμό, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Ατόμων με Αναπηρία της πόλης.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Χαροκόπος, η συνολική αξιοποίηση του Κληροδοτήματος παραμένει ελλιπής, ιδίως ως προς τη δημιουργία δομής για την ψυχική αναπηρία, σε οικόπεδο του Κληροδοτήματος, στο οποίο σήμερα λειτουργούν τα φυτώρια του Δήμου Πατρέων. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η απομάκρυνση των δημοτικών εγκαταστάσεων και η παραχώρησή του για την ανέγερση δομής ψυχικής υγείας, στον Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία «ΣΟΨΥ» Πάτρας, κατόπιν των απαιτούμενων διοικητικών και χωρικών ενεργειών.

Παράλληλα, ο Δημοτικός Σύμβουλος θέτει ερωτήματα σχετικά με τη συνολική διαχείριση και προστασία της περιουσίας του Κληροδοτήματος, αναφέροντας περιπτώσεις μακροχρόνιας χρήσης ή και καταπάτησης εκτάσεων του.

«Αξίζει να αναφερθεί, ως προς τη διαχείριση της περιουσίας του Κληροδοτήματος, ότι υφίστανται και περιπτώσεις μακροχρόνιας χρήσης τμημάτων του, ακόμη και καταπάτησης εκτάσεων του, όπως αναφέρεται για έκταση περίπου 30 στρεμμάτων, στην οποία ανεγέρθηκαν οι παραπλήσιες σχολικές μονάδες κατά την περίοδο της Χούντας. Δεδομένου μάλιστα, ότι ο εκάστοτε Δήμαρχος Πατρέων είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος, η ευθύνη για την προστασία και αξιοποίησή του καθίσταται ακόμη πιο άμεση», επισημαίνει ο κ. Χαροκόπος.

Στην ερώτησή του προς τη Δημοτική Αρχή ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις:

Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί έως σήμερα για την πλήρη αξιοποίηση του Σταθακοπούλειου Κληροδοτήματος προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, και ειδικότερα για την ανέγερση δομής ψυχικής υγείας;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση των φυτωρίων του Δήμου από το ακίνητο του Κληροδοτήματος και την απόδοσή του για την ανάπτυξη δομής;

Για τη χρήση του χώρου από τον Δήμο Πατρέων (φυτώρια), καταβάλλεται μίσθωμα προς το Κληροδότημα; Εάν ναι, ποιο είναι αυτό και από πότε; Εάν όχι, για ποιο λόγο;

«Η πλήρης αξιοποίηση του Σταθακοπούλειου Κληροδοτήματος αποτελεί θεσμική αλλά και ηθική υποχρέωση απέναντι στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους», υπογραμμίζει ο Αντώνης Χαροκόπος.