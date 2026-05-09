Στο Ναύπλιο έριξαν αγιασμό σε αυτοκίνητα, ακόμα και στις μηχανές τους

Θεία Λειτουργία τελέσθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Ναύπλιο, επειδή το αριστερό κλίτος της Εκκλησίας είναι αφιερωμένο στον Άγιο Χριστόφορο που γιορτάζει σήμερα και μετά το τέλος της, ακολούθησε ο καθιερωμένος αγιασμός των οχημάτων.

Οι ιερείς ευλόγησαν αυτοκίνητα, τόσο εξωτερικά (ακόμα και στις μηχανές τους) όσο και εσωτερικά, στο σαλόνι τους.

Όπως γράφει το argolika.gr, αγιάσθηκαν αυτοκίνητα ιδιωτών και επαγγελματιών, ασθενοφόρα, οχήματα της Πυροσβεστικής, μηχανάκια, καθώς και οι οδηγοί τους

Κατά την παράδοση του ελληνικού λαού ο Άγιος Χριστοφόρος θεωρείται προστάτης των χωραφιών και των αμπελιών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα από την πτώση χαλαζιού.

Στους νεότερους χρόνους, άρχισε να θεωρείται προστάτης των αυτοκινητιστών, των οδοιπόρων και του Σώματος Εφοδιασμού-Μεταφορών του Στρατού, ενώ είναι και ο πολιούχος της πόλης του Αγρινίου.

