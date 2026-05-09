ΝΔ: Live το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη

Τις εργασίες του ξεκίνησε το έκτο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (9.5.26), με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα» και παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου του κυβερνώντος κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη,.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου της ΝΔ πραγματοποιούνται στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Περίπτερο 10) και τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ. Πρόκειται για το έκτο και τελευταίο προσυνέδριο πριν το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου.

