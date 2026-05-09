Συντάξεις Ιουνίου: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές - Όλες οι ημερομηνίες

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου, με τους με τους δικαιούχους να χωρίζονται ανά ταμείο σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη φάση πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026. Οι πληρωμές θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, όπως συμβαίνει συνήθως με τις καταβολές των συντάξεων.

Την Τρίτη 26 Μαΐου εκείνη θα πιστωθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω του ΕΦΚΑ.

Η δεύτερη φάση πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και αφορά κυρίως τους συνταξιούχους μισθωτούς. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και λοιπά ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα προβλέπεται επίσης η πληρωμή των προσωρινών συντάξεων για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.