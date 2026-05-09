Χανταΐός: Συναγερμός για δύο νέα ύποπτα κρούσματα σε Ισπανία και νότιο Ατλαντικό

Μάχη για να αποτρέψουν πιθανή εξάπλωση του χανταϊού δίνουν οι υγειονομικές αρχές, μετά τον εντοπισμό δύο νέων ύποπτων κρουσμάτων την Παρασκευή, μακριά από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο όπου καταγράφηκε η αρχική εστία.

Οι τελευταίες αναφορές αφορούν έναν άνδρα που αρρώστησε αφού αποβιβάστηκε από το πλοίο και μία γυναίκα που εμφάνισε συμπτώματα αφού κάθισε κοντά σε επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου κατά τη διάρκεια πτήσης.

Τα περιστατικά, που καταγράφηκαν σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων — το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό — είναι ξεχωριστά από τα οκτώ κρούσματα που έχει καταγράψει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο ολλανδικής σημαίας πλοίο MV Hondius.

Στην Ισπανία, μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε εμφάνισε συμπτώματα συμβατά με χανταϊό και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές υγείας.

Σύμφωνα με τον Ισπανό υφυπουργό Υγείας Χαβιέρ Παδίγια, η γυναίκα είχε καθίσει για μικρό χρονικό διάστημα σε αεροπλάνο δύο σειρές πίσω από Ολλανδή επιβάτιδα του Hondius, η οποία είχε μολυνθεί από τον ιό. Η Ολλανδή αποβιβάστηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ αισθανόμενη αδιαθεσία πριν από απογείωση στις 25 Απριλίου και αργότερα κατέληξε σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι βρετανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας Βρετανός άνδρας θεωρείται ύποπτο κρούσμα στο Τριστάν ντα Κούνια. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι ήταν επιβάτης του Hondius, το οποίο είχε προσεγγίσει το νησί μεταξύ 13 και 15 Απριλίου.

Ο ΠΟΥ επισήμανε ότι η εξάπλωση του ιού στο Hondius — η πρώτη που έχει καταγραφεί ποτέ σε πλοίο — αφορά τον ιό των Ανδεων, το μοναδικό γνωστό είδος χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί περιορισμένα μεταξύ ανθρώπων, μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής.

H εξάπλωση του ιού στο Hondius

Το πλοίο μετέφερε 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος όταν αναφέρθηκε την Κυριακή συρροή σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων. Μέχρι τότε, 34 επιβάτες είχαν ήδη αποβιβαστεί.

Τρεις από τους ασθενείς έχουν καταλήξει. Αξιωματούχοι του ΠΟΥ ανέφεραν ότι τα έξι από τα οκτώ ύποπτα περιστατικά έχουν επιβεβαιωθεί ως λοιμώξεις από χανταϊό — μια δυνητικά θανατηφόρα νόσο που μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά.

Το Hondius είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή τον Μάρτιο, πραγματοποιώντας στάσεις στην Ανταρκτική και σε άλλες περιοχές, πριν κατευθυνθεί βόρεια προς τα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, δυτικά της Αφρικής. Το σκάφος κρατήθηκε προσωρινά εκεί μετά τη γνωστοποίηση των κρουσμάτων.

Τέσσερις ασθενείς παρέμεναν νοσηλευόμενοι την Παρασκευή σε νοσοκομεία της Νότιας Αφρικής, της Ολλανδίας και της Ελβετίας.

Τα τρία θύματα του ιού είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος.

Η εταιρεία Oceanwide ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον επιβάτες ή μέλη πληρώματος με ύποπτα συμπτώματα πάνω στο πλοίο.

Προς Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο

Το Hondius κατευθύνεται προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να καταπλεύσει νωρίς την Κυριακή. Οι επιβάτες και το πλήρωμα θα υποβληθούν σε εξετάσεις πριν αποβιβαστούν, βάσει οδηγιών που οριστικοποιούν ο ΠΟΥ και άλλες υγειονομικές αρχές.

ΠΟΥ για χανταϊό: Δεν υπάρχει κίνδυνος επιδημίας ή πανδημίας

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια Νησιά προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, όπως δήλωσαν χθες πηγές του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Γκεμπρεγεσούς θα συνοδεύσει τους Ισπανούς υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών στην Τενερίφη για να «διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και παρέμβασης», διευκρίνισαν οι πηγές.

Οι ειδικοί εξακολουθούν να θεωρούν χαμηλή την πιθανότητα ευρείας μετάδοσης, ωστόσο η κατάσταση έχει θέσει τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή, με συστάσεις προς όσους ήρθαν σε επαφή με επιβάτες του Hondius να επαγρυπνούν για τυχόν συμπτώματα.

Με πληροφορίες από Reuters