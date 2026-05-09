Πάνω από 110 τα θύματα των “μαϊμού” τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ με λεία 3,4 εκατ. ευρώ - «Τα χρυσαφικά θα βγάλουν ραδιενέργεια»: Εξωφρενικοί διάλογοι

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να τους πείθουν να συγκεντρώνουν τα κοσμήματα, τα τιμαλφή και τα χρηματικά ποσά, μέσα σε αλουμινόχαρτο ή λεκάνη και έπειτα να τα τοποθετούν σε σημεία της οικίας τους πλησίον της κεντρικής πόρτας, είτε εκτός αυτής, είτε και σε σημεία εκτός της οικίας που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

Ειδικότερα, τα ηγετικά μέλη αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία, με τους πολίτες, που ήταν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Αρχικά, συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, τους παραπλανούσαν επικαλούμενοι διαρροή ρεύματος στην οικία τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι τον φόβο τους παρουσίαζαν ότι είναι δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα της διαρροής είτε απομακρυσμένα, είτε με επίσκεψη δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν χωριστεί στις ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης, που λειτουργούσε από διάφορους χώρους – τηλεφωνικά κέντρα, και στις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου, οι οποίες ήταν επιφορτισμένες με την μετάβαση στην οικία του θύματος και την τέλεση της κλοπής.

Από την ΔΑΟΕ συνελήφθησαν 7 άτομα ύστερα από επιχείρηση σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής και κατηγορούνται τουλάχιστον ακόμη 20 άτομα που είχαν υποστηρικτικό ρόλο.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025.

Στη συνέχεια, τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν την κλοπή των τιμαλφών του θύματος, ενώ τα αποθήκευαν προσωρινά σε οικία, την οποία φυλούσαν.

Επίσης, για να πετύχουν το σκοπό τους χρησιμοποιούσαν πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που είχαν εκδοθεί σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών (αχυράνθρωποι).

Οι τηλεφωνική συνομιλία με θύμα που εξαπάτησαν

Ενδεικτικοί του τρόπου που «ξάφριζαν» τα ανυποψίαστα θύματά τους είναι οι διάλογοι που καταγράφηκαν από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των απατεώνων με ηλικιωμένες.

Ακολουθεί ένας χαρακτηριστικός διάλογος:

Μέλος οργάνωσης: Ωραία τώρα θα πάτε λίγο στην κουζίνα σας;

Θύμα: Ναι

Μέλος οργάνωσης: Και θα ανάψετε Ένα ματάκι της κουζίνας στο βαθμό 3.

Θύμα: Τι να βάλω πάνω, να βάλω πάνω ένα μπρίκι είπες;

Μέλος οργάνωσης: Βάλε ένα μπρίκι νεράκι.

Θύμα: Να βάλω παραπάνω νερό, να μην πάρει γρήγορα βράση κάτσε, να βάλω λίγο νερό παραπάνω μισό λεπτό. Ναι αγόρι μου είμαι 80 χρονών, γυναίκα μεγάλη.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία, ωραία το μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε τοποθετήσει;

Θύμα: To μπολάκι με τα κοσμήματα το έχω στο κομοδίνο, στην κρεβατοκάμαρα.

Μέλος οργάνωσης: Πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία για να μην εντοπιστεί διαρροή του ρεύματος εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα θα προκαλέσουν ραδιενέργεια. Κυρία, για να στείλουμε εμείς τώρα την ενημέρωση που έχετε κάνει τις απαραίτητες οδηγίες, πείτε μου λίγο σε ποιον όροφο είστε;

Θύμα: Είμαι στον δεύτερο. Θα έρθει άτομο εδώ;

Μέλος οργάνωσης: Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή. Πηγαίνετε λίγο στην πόρτα του διαμερίσματος.

Θύμα: Ναι

Μέλος οργάνωσης: Ωραία! Ακουμπήστε την τσαντούλα πάνω στο χαλάκι.

Θύμα: Ωραία την ακούμπησα.

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία τώρα θέλω λίγο να πάτε στο υπνοδωμάτιο

Θύμα: Πήγα! Την πόρτα να έχω την πόρτα ανοιχτή; Στο υπνοδωμάτιο να πάω;

Μέλος οργάνωσης: Ναι, θα το ανοιγοκλείσετε για 8 φορές.

Θύμα: Αρχίζω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα…

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία. «Εκφόρτωση» (μπαίνει συνεργός στο διαμέρισμα).

Θύμα: Βοήθεια. Μου πήρατε τα λεφτά και τα χρυσαφικά…

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από την οικονομική έρευνα, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν άεργα και όσα κατέθεταν φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες. Παράλληλα, συναλλάσσονταν μόνο με μετρητά και επεδίωκαν τη νομιμοποίηση των εσόδων τους με τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με μηδενικό εισόδημα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο ζωής και το οικονομικό τους προφίλ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρίβωση της εμπλοκή τους σε τυχόν άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.