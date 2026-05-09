Κινητοποίηση στο Διακοπτό για τη διάσωση του Οδοντωτού

Σε αγωνιστική κινητοποίηση προχωρά η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Διακοπτού, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα.

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα αποδεχθούμε την εγκατάλειψη του Οδοντωτού», οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή τους για την κατάσταση που επικρατεί γύρω από τη λειτουργία και το μέλλον του ιστορικού σιδηροδρόμου, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και την πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, «ο αγώνας για τον Οδοντωτό είναι αγώνας για τον τόπο μας, την ιστορία μας και το μέλλον μας», καλώντας σε μαζική συμμετοχή και παρουσία στη διαμαρτυρία.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει πως «η σιωπή είναι συνενοχή – η παρουσία είναι δύναμη», στέλνοντας μήνυμα ενότητας και διεκδίκησης για τη διατήρηση και στήριξη του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων, ενός από τα σημαντικότερα τοπόσημα της περιοχής.