Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός ζητά να εκκενωθούν χωριά στο νότιο τμήμα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στον νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους, ενόψει σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ στον Λίβανο.

«Δεδομένης της παραβίασης της εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», ο στρατός είναι «αναγκασμένος να ενεργήσει αποφασιστικά εναντίον της»,δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του του στρατού Αβιχάι Αντραΐ σε ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας εννέα κοινότητες που πρέπει να εκκενωθούν «άμεσα» και οι κάτοικοι να παραμείνουν σε απόσταση «τουλάχιστον 1.000 μέτρων σε ανοικτούς χώρους».

Παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου, οι ισραηλινές δυνάμεις και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά, κυρίως στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει επιβάλει τον έλεγχό του σε μια λωρίδα στα σύνορα.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε περισσότερους από 85 στόχους της Χεζμπολάχ στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. Διευκρίνισε ότι οι στόχοι περιελάμβαναν αποθήκες όπλων, εκτοξευτές και δομές που χρησιμοποιούνταν από τη λιβανική σιιτική οργάνωση για να «πραγματοποιηθούν τρομοκρατικές ενέργειες κατά Ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών».

Ο στρατός δήλωσε επίσης ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση κατασκευής όπλων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα της Μπεκαά, στον ανατολικό Λίβανο, καθώς και μαχητές που δρούσαν «κατά στρατιωτών» του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.