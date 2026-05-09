Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα - «Αν ξέραμε πως έχει εκρηκτικά δεν θα το παίρναμε», λέει ο ψαράς που το βρήκε

Το μυστήριο με το drone που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της Βασιλικής, εξακολουθούν να προσπαθούν να λύσουν οι ελληνικές Αρχές.

Τη δεδομένη στιγμή, την ευθύνη για τη διαχείριση του περιστατικού έχει το ΓΕΕΘΑ, ωστόσο με δεδομένη τη σοβαρότητα της υπόθεσης, απασχολεί τόσο το Λιμενικό όσο και την Αστυνομία.

Ο συναγερμός σήμανε από τη στιγμή που στο drone εντοπίστηκαν τρεις πυροκροτητές και ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 300 κιλά εκρηκτικά όπως επίσης και κάποια χειρόγραφα σημειώματα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για ώρες, πριν τελικά απενεργοποιηθεί από τους πυροτεχνουργούς του Πολεμικού Ναυτικού.

«Έκανε κύκλους γύρω γύρω»

Πληροφορίες για το τι συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης έδωσε στην εκπομπή του Open «Τώρα Μαζί», ο ψαράς που εντόπισε το drone, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν κρυμμένο σε σπηλιά όπως ακούστηκε αρχικά.

«Φύγαμε από Βασιλική το πρωί της Πέμπτης και γύρω στις 06.00 κι ενώ ακόμα δεν είχε ξημερώσει καλά καλά, βλέπουμε ένα μαύρο πράγμα. Έκανε κυκλικές κινήσεις γύρω από τον άξονά του, περίπου 100 μέτρα από το ακρωτήριο Δουκάτο», είπε αρχικά ο κ. Παναγιώτης Ζώγκος και συνέχισε:

«Πήγαμε και σηκώσαμε τα δίχτυα από το Πόρτο Κατσίκι και επιστρέφοντας μετά από περίπου δύο ώρες, μας λένε κάποιοι άλλοι Βούλγαροι ψαράδες που ήταν εκεί ότι αυτό το σκάφος δεν είχε καπετάνιο. Ηταν με την πλωρη πάνω στα βράχια και όχι κρυμμένο σε σπηλιά, με τη μηχανή να δουλεύει. Ρίξαμε ένα σκοινί στους άλλους ψαράδες, το βγάλαμε στα ανοικτά και το ρυμουλκήσαμε, αφού πήραμε βέβαια πρώτα τηλέφωνο στο Λιμεναρχείο. Αν ξέραμε ότι είχε εκρηκτικά, δεν θα κάναμε τίποτα»

Ναύαρχος Σπανός: Επιθετικό drone υψηλής τεχνολογίας, πιθανότατα είχε στόχο τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Στην εκπομπή μίλησε και ο ναύαρχος Νίκος Σπανός ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για υψηλής τεχνολογίας επιθετικό drone «που είναι πολύ γρήγορο, συνδυάζει προηγμένη ναυπηγική σχεδίαση, μεγάλη ενεργειακή αυτονομία και ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό. Δε μιλάμε για απλό αντικείμενο αλλά για μέσο με μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες. Μετέφερε περίπου 300 κιλά εκρηκτικά σε τέσσερα δοχεία και είχε και πυροκροτητές».

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Σπανός «το κόστος του μπορεί να κυμαίνεται από 300.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ. Εκτιμώ ότι είχε αποστολή να χτυπήσει τον ρωσικό σκιώδη στόλο, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν αποκλείω να είχε στόχο κάποιον ολιγάρχη που ενδεχομένως να περνούσε από την περιοχή με κάποια θαλαμηγό».

Πληροφορίες που μεταδόθηκαν χθες από το Open αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό drone, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε επιθετικό οπλικό σύστημα, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό των Αρχών σχετικά με την προέλευση και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να καταλήξει σε ελληνικά ύδατα, ανοιχτά της Λευκάδας.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες το drone βρέθηκε στην περιοχή, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια για την πορεία και τον τελικό προορισμό του.

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο στόχος του drone να ήταν κάποιο σημείο της Μεσογείου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα δώσουν απαντήσεις τόσο για την ταυτότητα του drone όσο και για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας.

«Επιθέσεις κατά του ρωσικού 'σκιώδους στόλου'»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC που όπως και άλλα διεθνή μέσα, έδωσε χώρο και ασχολήθηκε εκτενώς με την είδηση, ελληνες στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τον πιθανό σκοπό του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του.

Αναφορικά με την προέλευσή του, το BBC αναφέρει ότι παραπέμπει στα drones που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί είτε για επιθέσεις κατά πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου» είτε για επιθέσεις κατά τάνκερ που φορτώνουν πετρέλαιο σε ρωσικά λιμάνια.

Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά του το βρετανικό Μέσο «τα ουκρανικά θαλάσσια drones έχουν φέρει επανάσταση στον ναυτικό πόλεμο μετά την εισβολή της Μόσχας, καταδιώκοντας αδιάκοπα ρωσικά πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και ακόμη και μέσα σε ναυτικές βάσεις.

Η επίθεση του 2025

Τον Νοέμβριο του 2025, η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε επίθεση με ναυτικά drones εναντίον δύο ρωσικών πετρελαιοφόρων υπό κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

Βίντεο του οποίου η γνησιότητα έχει επαληθευτεί, έδειχνε θαλάσσια drones να κινούνται με ταχύτητα μέσα από τα κύματα προς τα πλοία, πριν εκραγούν σε μια πύρινη μπάλα, στέλνοντας πυκνό μαύρο καπνό στον αέρα.

Τον Μάρτιο, η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι έπληξε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με «μη επανδρωμένα θαλάσσια drones» στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανάμεσα στη Λιβύη και τη Μάλτα.

Το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz υπέστη σοβαρές ζημιές και αργότερα εθεάθη να πλέει ακυβέρνητο χωρίς πλήρωμα πάνω στο σκάφος.

Ο ουκρανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις αναφορές ότι ήταν υπεύθυνος για εκείνη την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε χιλιάδες μίλια μακριά από τις ακτές της Ουκρανίας».

Αυτή τη στιγμή, το drone βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών για να περάσει από έλεγχο.