Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ

Οικονομική «ανάσα» για υποψηφίους που μετακινούνται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2026, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των υποψηφίων.

Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση ύψους 350 ευρώ, η οποία στοχεύει στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μαθητών που εξετάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας ή το σχολείο τους.

Ποιοι μαθητές είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων από Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), οι οποίοι:

Συμμετέχουν στις εξετάσεις το ίδιο έτος που αποφοιτούν

Εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από εκείνο στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής

Η οικονομική ενίσχυση αφορά κυρίως μαθητές που αναγκάζονται να μετακινηθούν λόγω έλλειψης εξεταστικού κέντρου στην περιοχή τους, κάτι που συμβαίνει συχνά σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Περιπτώσεις μετακίνησης που καλύπτονται
Η αποζημίωση χορηγείται όταν πληρούνται συγκεκριμένες χωρικές προϋποθέσεις, όπως:

  • Μετακίνηση από νησί σε άλλο νησί ή προς την ηπειρωτική χώρα
  • Μετακίνηση εντός ηπειρωτικής χώρας με απόσταση άνω των 120 χιλιομέτρωνΜετακίνηση υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς ειδικά εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα
  • Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλεται επίδομα όταν η μετακίνηση γίνεται εντός του ίδιου νησιού και η απόσταση είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

Ποιοι εξαιρούνται
Από τη χορήγηση της αποζημίωσης εξαιρούνται:

  • Υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν τελικά στις εξετάσεις
  • Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου

Πώς θα λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι
Η διαδικασία καταβολής του ποσού προβλέπει συγκεκριμένα βήματα: Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του οφείλει, μετά το πέρας των εξετάσεων, να υποβάλει αίτηση μέσω του σχολείου στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση συμμετοχής.

Μαζί με την αίτηση απαιτούνται:

  • Βεβαίωση αποφοίτησης από το Λύκειο
  • Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας για τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σχολείου και εξεταστικού κέντρου

Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εξετάζει τα δικαιολογητικά και εγκρίνει την καταβολή του ποσού.

Στόχος του μέτρου
Η χορήγηση της αποζημίωσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια στήριξης των υποψηφίων, ιδιαίτερα εκείνων που επιβαρύνονται οικονομικά για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Με το μέτρο αυτό επιχειρείται να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

