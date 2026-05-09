«Πυρά» Τσίπρα κατά τραπεζών: «Κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια» - Ζητά φορολόγηση υπερκερδών

Σειρά μέτρων υπέρ των πολιτών προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός
Επίθεση κατά του τραπεζικού συστήματος και κατ' επέκταση και της κυβέρνησης που δεν παρεμβαίνει υπέρ των πολιτών, κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με νέα ανάρτησή του.
Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει δυναμικά στην πολιτική επικαιρότητα, τονίζει αρχικά ότι το 2025 τα κέρδη των τραπεζών ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι μέτοχοί τους «στην πλειοψηφία τους ξένα funds», εισέπραξαν μερίσματα άνω των 2,83 δισ. ευρώ.
«Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός», υποστηρίζει και στη συνέχεια κάνει λόγο για «κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια» εστιάζοντας στα υπερκέρδη των τραπεζών. Αναφέρεται στις τραπεζικές χρεώσεις λέγοντας ότι οι προμήθειες και οι χρεώσεις στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών απέφεραν στις τράπεζες έσοδα 2,44 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα «η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Κλείνοντας, προτείνει μια σειρά μέτρων ανάμεσα στα οποία «πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών και δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων».
