Η Μπέττυ Μαγγίρα επίσημα στην κριτική επιτροπή του GNTM

Επίσημα πλέον η Μπέττυ Μαγγίρα θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου του GNTM.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, στα social media του ριάλιτι μόδας ανακοινώθηκε πως είναι το τέταρτο πρόσωπο που συμπληρώνει την ομάδα, στο πλευρό του Άγγελου Μπράτη, του Λάκη Γαβαλά αλλά και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία θα παρουσιάζει παράλληλα το σόου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται στο νέο GNTM ως κριτής. Με ένστικτο, αυθεντικότητα και strong personality, είναι έτοιμη να αξιολογήσει, να ξεχωρίσει και να αναδείξει εκείνους που έχουν το κάτι παραπάνω».

