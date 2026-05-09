Metallica: «Ξύπνα, Αθήνα», μας λένε σε πρωινή ανάρτησή τους - Είμαστε όλοι ξύπνιοι και... πολύ ψύχραιμοι!

«Ξύπνα Αθήνα. Θα δεις τους Metallica σήμερα», έγραψε... πουρνό πουρνό το τεράστιο συγκρότημα σε ανάρτησή του, λίγες ώρες πριν το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ.
Οι προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ είναι εδώ και αρκετά 24ωρα πυρετώδεις και πλέον βρίσκονται στην τελική ευθεία, με την πρώτη μεγάλη πρόβα να ακούγεται σε πολλές περιοχές της Αθήνας, όπως γράφουν χρήστες στα social media -που εξυμνούν τον ήχο.
«Ξύπνα, Αθήνα» - Η ανάρτηση των Metallica
Το πρόγραμμα της συναυλίας
16:00: Άνοιγμα των πυλών
18:00: Knocked Loose
19:00: Gojira
Οι Metallica αναμένεται να βγουν στη σκηνή περίπου στις 20:30
22:45: Αναμενόμενη λήξη
Τι θα ακούσουμε;
Αυτές τις μέρες πολλοί είναι οι πολίτες που βρέθηκαν στην περιοχή γύρω από το ΟΑΚΑ και άκουσαν την πρόβα ήχου. Στη δημοσιότητα έχουν έρθει διάφορα αποσπάσματα, ενώ κάποιοι αποκάλυψαν τα τραγούδια που πρόβαραν:
For Whom the Bell Tolls
Lux Aeterna
Wherever I May Roam
Moth Into Flame
King Nothing
Sad But True
The Unforgiven
One
Fuel
