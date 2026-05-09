CNN: Παραμένει κρίσιμος ο ρόλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στις διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν τα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών.

Όπως λέει το CNN, η ακριβής εξουσία εντός ενός πλέον κατακερματισμένου καθεστώτος παραμένει ασαφής, αλλά ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ πιθανότατα βοηθά στην κατεύθυνση του τρόπου με τον οποίο το Ιράν διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που υπέστη τραυματισμούς κατά τη διάρκεια επίθεσης που σκότωσε τον πατέρα του και αρκετούς από τους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας στην αρχή του πολέμου, προκαλώντας εικασίες σχετικά με την υγεία του και τον ρόλο του στην ιρανική δομή ηγεσίας.

Ο Χαμενεΐ ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, λίγες ημέρες μετά το χτύπημα που τον τραυμάτισε, αλλά μέχρι σήμερα η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει οπτικά το πού βρίσκεται, ανέφεραν οι πηγές.

Απομόνωση και αντικρουόμενες αναφορές για την υγεία του

Μέρος της αβεβαιότητας πηγάζει από το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για να επικοινωνήσει, αλλά αλληλεπιδρά μόνο με όσους μπορούν να τον επισκεφθούν αυτοπροσώπως ή στέλνοντας μηνύματα μέσω αγγελιαφόρου. Παραμένει απομονωμένος καθώς συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά του, τα οποία περιλαμβάνουν σοβαρά εγκαύματα στη μία πλευρά του σώματός του, που επηρεάζουν το πρόσωπο, το χέρι, τον κορμό και το πόδι του.

Ο Μαζαχέρ Χοσεϊνί, επικεφαλής του πρωτοκόλλου στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Χαμενεΐ θεραπεύεται και «είναι πλέον σε πλήρη υγεία». Ο Χοσεϊνί ισχυρίστηκε ότι το πόδι και η μέση του τραυματίστηκαν ελαφρά και ότι «ένα μικρό κομμάτι θραύσματος τον χτύπησε πίσω από το αυτί», αλλά οι πληγές επουλώνονται.

«Δόξα τω Θεώ, είναι καλά στην υγεία του», είπε ο Χοσεϊνί σε πλήθος στο Ιράν. «Ο εχθρός διαδίδει κάθε είδους φήμες. Θέλουν να τον δουν και να τον βρουν, αλλά ο κόσμος πρέπει να κάνει υπομονή. Θα σας μιλήσει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είχε μια συνάντηση δυόμισι ωρών με τον Χαμενεΐ, σηματοδοτώντας την πρώτη αναφερόμενη προσωπική συνάντηση μεταξύ ενός κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου και του νέου ανώτατου ηγέτη.

Στρατιωτική κατάσταση και οικονομικός αποκλεισμός

Ο πόλεμος έχει υποβαθμίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά δεν τις έχει καταστρέψει. Πρόσφατες αναφορές αύξησαν την εκτίμηση για τους εκτοξευτές πυραύλων που επέζησαν στο δύο τρίτα του συνολικού δυναμικού, εν μέρει λόγω της κατάπαυσης του πυρός που παρείχε στο Ιράν χρόνο να ξεθάψει εκτοξευτές που είχαν θαφτεί σε προηγούμενα πλήγματα.

Μια ξεχωριστή έκθεση της CIA διαπίστωσε ότι το Ιράν μπορεί πιθανότατα να αντέξει έως και τέσσερις ακόμη μήνες του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού χωρίς πλήρη αποσταθεροποίηση της οικονομίας του. Εν τω μεταξύ, η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, με τις δύο πλευρές να διεκδικούν τον έλεγχο της υδάτινης οδού.

Σχολιάζοντας την αξιολόγηση της CIA, ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο CNN: «Ο αποκλεισμός του Προέδρου προκαλεί πραγματική, συσσωρευμένη ζημιά. Ο στρατός του Ιράν έχει υποβαθμιστεί σοβαρά, το ναυτικό του καταστράφηκε και οι ηγέτες του κρύβονται. Αυτό που απέμεινε είναι η όρεξη του καθεστώτος για την ταλαιπωρία των πολιτών—λιμοκτονούν τον ίδιο τους τον λαό για να παρατείνουν έναν πόλεμο που έχουν ήδη χάσει».

Η Στρατηγική των ΗΠΑ και η επιχείρηση “Economic Fury”

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε στο CNN: «Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται ισχυρότερες μετά την τεράστια επιτυχία της Επιχείρησης Epic Fury, το Ιράν εξασθενεί μέρα με τη μέρα χάρη στα αποτελέσματα της Επιχείρησης Economic Fury, του στρατιωτικού αποκλεισμού και του κατακερματισμού του καθεστώτος. Είναι σαφέστερο από ποτέ ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά».

Ποιος Κυβερνά Πραγματικά;

Παρά τη συμμετοχή του Χαμενεΐ στη στρατηγική, πηγές αναφέρουν ότι είναι αρκετά αποκομμένος από την καθημερινή λήψη αποφάσεων. Ως αποτέλεσμα, ανώτεροι αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) διευθύνουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο Άλι Βαέζ, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο International Crisis Group, σημείωσε ότι το σύστημα χρησιμοποιεί εσκεμμένα το όνομα του Μοτζτάμπα ως «προστατευτική ασπίδα» έναντι της εσωτερικής κριτικής. «Ο Μοτζτάμπα είναι αγνοούμενος, επομένως η απόδοση απόψεων σε αυτόν είναι μια καλή κάλυψη για τους Ιρανούς διαπραγματευτές», πρόσθεσε.

Μια πηγή περιέγραψε την κατάσταση γύρω από το καθεστώς του Χαμενεΐ ως έναν συνδυασμό του «Μάγου του Οζ» και της ταινίας «Τρελό Σαββατοκύριακο στου Μπέρνι» (Weekend at Bernie’s).

Η Διπλωματική Πρόκληση

Οι ερωτήσεις σχετικά με το ποιος διατηρεί την εξουσία να διαπραγματευτεί αποτελούν πρόκληση για την κυβέρνηση Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το σύστημα του Ιράν είναι «δυσλειτουργικό», γεγονός που λειτουργεί ως εμπόδιο στις συνομιλίες.

Ο Γκαλιμπάφ έχει αναδειχθεί ως μια από τις ελάχιστες προσωπικότητες του Ιράν που μπορούν να συνεννοηθούν τόσο με διπλωμάτες όσο και με στρατιώτες. Ωστόσο, οι αρχικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ υπό τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Τραμπ απέδωσε την κατάρρευση στο ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι «σοβαρά διασπασμένη» και παρέτεινε την κατάπαυση του πυρός για να δώσει χρόνο στους Ιρανούς ηγέτες να διαμορφώσουν μια «ενιαία πρόταση».