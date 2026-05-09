Μυστήριο με το drone στη Λευκάδα -Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις και η προέλευσή του - Προβληματισμός και έντονη κινητοποίηση των Αρχών

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το μυστηριώδες μη επανδρωμένο ναυτικό drone, που εντοπίστηκε στο Ιόνιο Πέλαγος από ντόπιους ψαράδες, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή.

Υπενθυμίζεται πως, το drone βρέθηκε σε μια σπηλιά κοντά στο νησί της Λευκάδας, την Πέμπτη (7/5). Οι ψαράδες ειδοποίησαν το Λιμενικό Σώμα, το οποίο στη συνέχεια το ρυμούλκησε στο κοντινό λιμάνι της Βασιλικής.

Αυτή τη στιγμή, την ευθύνη για τη διαχείριση του συμβάντος έχει τυπικά το ΓΕΕΘΑ, με την υπόθεση πάντως να απασχολεί την ΕΥΠ, το Λιμενικό αλλά και την ΕΛ.ΑΣ.

Εκρηκτική ύλη και πυροκροτητές

Σύμφωνα με τις έως τώρα αναφορές, στο drone υπήρχαν μεταξύ άλλων τρεις πυροκροτητές, αλλά και ποσότητα εκρηκτικής ύλης, με τη χωρητικότητά του να αγγίζει τα 300 κιλά. Αξιοσημείωτο είναι, δε, πως στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κάποια χειρόγραφα σημειώματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC, μέσα στο εξάμετρο drone εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με το news247.gr σε ό,τι αφορά την προέλευσή του, αξίζει να σημειωθεί πως είναι όμοιο με εκείνα που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για επιθέσεις κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα είτε κατά πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου» είτε γενικότερα κατά δεξαμενόπλοιων που έχουν φορτώσει πετρέλαιο από λιμάνια της Ρωσίας.

Πλάνα που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού να ρυμουλκεί το drone στο λιμάνι. Στο βίντεο, πάντως, δεν διακρίνονται στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση της προέλευσής του.

Έλληνες στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τον πιθανό σκοπό του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του.

Αυτή τη στιγμή, το drone έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών προκειμένου να γίνει εξονυχιστικός έλεγχός του.