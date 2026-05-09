Μυστήριο με το drone στη Λευκάδα -Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις και η προέλευσή του - Προβληματισμός και έντονη κινητοποίηση των Αρχών

Μυστήριο με το μη επανδρωμένο ναυτικό drone που εντοπίστηκε από ντόπιους ψαράδες στη Λευκάδα
Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το μυστηριώδες μη επανδρωμένο ναυτικό drone, που εντοπίστηκε στο Ιόνιο Πέλαγος από ντόπιους ψαράδες, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή.
Υπενθυμίζεται πως, το drone βρέθηκε σε μια σπηλιά κοντά στο νησί της Λευκάδας, την Πέμπτη (7/5). Οι ψαράδες ειδοποίησαν το Λιμενικό Σώμα, το οποίο στη συνέχεια το ρυμούλκησε στο κοντινό λιμάνι της Βασιλικής.
Αυτή τη στιγμή, την ευθύνη για τη διαχείριση του συμβάντος έχει τυπικά το ΓΕΕΘΑ, με την υπόθεση πάντως να απασχολεί την ΕΥΠ, το Λιμενικό αλλά και την ΕΛ.ΑΣ.
Εκρηκτική ύλη και πυροκροτητές
Σύμφωνα με τις έως τώρα αναφορές, στο drone υπήρχαν μεταξύ άλλων τρεις πυροκροτητές, αλλά και ποσότητα εκρηκτικής ύλης, με τη χωρητικότητά του να αγγίζει τα 300 κιλά. Αξιοσημείωτο είναι, δε, πως στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κάποια χειρόγραφα σημειώματα.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC, μέσα στο εξάμετρο drone εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του Πολεμικού Ναυτικού.
Σύμφωνα με το news247.gr σε ό,τι αφορά την προέλευσή του, αξίζει να σημειωθεί πως είναι όμοιο με εκείνα που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για επιθέσεις κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα είτε κατά πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου» είτε γενικότερα κατά δεξαμενόπλοιων που έχουν φορτώσει πετρέλαιο από λιμάνια της Ρωσίας.
Πλάνα που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού να ρυμουλκεί το drone στο λιμάνι. Στο βίντεο, πάντως, δεν διακρίνονται στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση της προέλευσής του.
Έλληνες στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τον πιθανό σκοπό του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του.
Αυτή τη στιγμή, το drone έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών προκειμένου να γίνει εξονυχιστικός έλεγχός του.
Στόχος ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας;
Μια εκδοχή είναι ότι το drone μπορεί να είχε προετοιμαστεί για επίθεση εναντίον του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ένας όρος που αναφέρεται σε εκατοντάδες δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Μόσχας για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022. Οι έως τώρα πληροφορίες λένε πως το σκάφος μοιάζει με το ουκρανικό drone MAGURA V5, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά αρκετές φορές.
Εξάλλου, οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας φέρεται να βρίσκονται πίσω από επιχειρήσεις σαμποτάζ εναντίον πλοίων που έχουν φορτώσει καύσιμο από λιμάνια της Ρωσίας.
Ο ισχυρισμός αυτός, πάντως, δεν έχει επαληθευτεί.
Αξίζει να σημειωθεί πως, τα ουκρανικά θαλάσσια drones έχουν φέρει επανάσταση στον πόλεμο μετά την εισβολή της Μόσχας, καταδιώκοντας ασταμάτητα ρωσικά πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στην ανοιχτή θάλασσα, ακόμη και σε ναυτικές βάσεις.
Τον Νοέμβριο του 2025, η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με ναυτικά drones εναντίον δύο ρωσικών δεξαμενόπλοιων υπό κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το BBC έδειξαν τα drones να αναπτύσσουν ταχύτητα μέσα στα κύματα και να προσκρούουν στα πλοία, πριν εκραγούν δημιουργώντας μια πύρινη σφαίρα και στέλνοντας μαύρο καπνό στον αέρα.
Τον Μάρτιο, η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι έπληξε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με «μη επανδρωμένα θαλάσσια drones» στη Μεσόγειο Θάλασσα, μεταξύ Λιβύης και Μάλτας. Το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz υπέστη σοβαρές ζημιές και αργότερα εθεάθη να πλέει ακυβέρνητο χωρίς πλήρωμα. Ο ουκρανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις αναφορές ότι ευθύνεται για εκείνη την επίθεση, χιλιάδες μίλια μακριά από τις ακτές της Ουκρανίας.
Πέρα από την προέλευση και τον πιθανό στόχο του, πάντως, ένα ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι πώς το συγκεκριμένο drone έφτασε στο Ιόνιο. Στην περίπτωση που μεταφέρθηκε από κάποιο πλοίο, πρέπει να απαντηθεί ποιο ακριβώς είναι το πλοίο αυτό, από πού ερχόταν και πού κινήθηκε στη συνέχεια.
