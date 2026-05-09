Travel West Forum 2026: Φωτογραφικά κλικ από το μεγάλο συνέδριο για τον τουρισμό

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και του τουριστικού κλάδου πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Travel West Forum 2026, στο Royal στην Πάτρα, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα του συνεδρίου για τη Δυτική Ελλάδα.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τις προκλήσεις αλλά και τις σημαντικές προοπτικές της περιοχής στον τομέα του τουρισμού, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ενός σύγχρονου και βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το thebest.gr, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατά τη διάρκεια των θεματικών ενοτήτων παρουσιάστηκαν τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Ελλάδας, όπως η εκτεταμένη ακτογραμμή, οι βραβευμένες παραλίες, η γειτνίαση με δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, το φυσικό τοπίο και ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο ναυτικός, ο συνεδριακός, ο αθλητικός, ο θρησκευτικός τουρισμός, αλλά και ο αγροτουρισμός και ο οινοτουρισμός, τομείς που μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την τοπική οικονομία και να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο.

Το Travel West Forum 2026 επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως μια δυναμική πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και συνεργασιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της νέας τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας και στην ανάδειξή της ως προορισμού ποιοτικού και υψηλής αξίας τουρισμού.