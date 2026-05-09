Τραμπ: Περιμένω απάντηση από το Ιράν για το νέο σχέδιο ειρήνης

Χωρίς απάντηση παραμένει η πρόταση που κατέθεσαν οι ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως το Ιράν αναμένεται να αποδεχθεί ή να απορρίψει το πρόσφατο αμερικανικό σχέδιο εντός των επόμενων ωρών.

«Περιμένω γράμμα (σ.σ. από το Ιράν) απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες αφού ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε δυο ιρανικά δεξαμενόπλοια,

Τα δυο πλοία, που είχαν άδειες δεξαμενές -σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό-, «εξουδετερώθηκαν» από μαχητικό αεροσκάφος στον Κόλπο του Ομάν, από όπου αποκτάται πρόσβαση στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Ασπρόμαυρα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα social media, δείχνουν πυκνό καπνό να βγαίνει από την πρύμνη των δυο τάνκερ, που δεν είχαν πλέον πηδάλια.

Η κατάσταση των δυο ακυβέρνητων πλοίων παραμένει άγνωστη.

Η Τεχεράνη κατήγγειλε στον ΟΗΕ την «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή έναν μήνα νωρίτερα.

Στρατιωτική πηγή, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, έκανε σαφές ότι οι Ιρανοί δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. «Έπειτα από περίοδο ανταλλαγών πυρών, οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει και έχει αποκατασταθεί η ηρεμία», είπε η πηγή αυτή.

Ανταλλαγές πυρών είχαν ήδη σημειωθεί την Πέμπτη.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, οδηγώντας στο «χείλος του γκρεμού» την παγκόσμια οικονομία. Ο πόλεμος, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, προκαλεί επίσης σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία.

«Δεν δίνουμε προσοχή στις προθεσμίες τους»

Ως «απάντηση» στην εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θα απαντήσει εντός της νύχτας στην αμερικανική πρόταση, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ξεκαθάρισε πως το Ιράν ακολουθεί τις δικές του διαδικασίες και δεν δίνει προσοχή στις προθεσμίες των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε πως η Τεχεράνη μελετά προσεκτικά την αμερικανική πρόταση.

Ο Μάρκο Ρούμπιο με τη σειρά του, κάλεσε για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν τις ΗΠΑ για να ανοίξουν με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ. Οι Ευρωπαίοι ωστόσο συνεχίζουν να αρνούνται μέχρι τώρα, όσο δεν έχει συναφθεί συμφωνία των Αμερικανών και των Ιρανών.

Στο μεταξύ, πετρελαιοκηλίδα 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων που μεγεθύνεται εντοπίστηκε στον Κόλπο, ανοικτά του νησιού Χαργκ του Ιράν, του σημαντικότερου πετρελαιοεξαγωγικού κόμβου της χώρας, ανέφερε χθες Παρασκευή η New York Times.

Το μπραντεφέρ μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον έχει αποτέλεσμα την παράλυση της θαλάσσιας κίνησης και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας έκλεισε πάντως την εβδομάδα κάτω από τα εκατό δολάρια.

Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έκρινε χθες ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν για την Τεχεράνη «ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με ατομική βόμβα».

«Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση, είναι μεγάλη ευκαιρία», υποστήριξε ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Άλλοι δέκα νεκροί στον Λίβανο

Παράλληλα, από τη 2η Μαρτίου, ο Λίβανος έχει μετατραπεί στο άλλο μείζον θέατρο του πολέμου, σε αυτή την περίπτωση ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τη 17η Απριλίου το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του, κυρίως στον νότο της μικρής χώρας.

Αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν χθες δέκα ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο παιδιά και τρεις γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για δυο επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Νέος κύκλος συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, στις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολάχ, βλέποντας «παράδοση» άνευ όρων, προβλέπεται να διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 14η και την Παρασκευή 15η Μαΐου.

Η «εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός» είναι ανάμεσα στους κύριους «στόχους» που θέλει η κυβέρνηση του Λιβάνου στον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της λιβανικής διπλωματίας Γιούσεφ Ράτζι.