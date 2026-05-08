Θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστές κρατούμενους των φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών

Το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 10.30 πμ, στο κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση με τίτλο: «Καθρέφτες των καιρών», σε κείμενο της βραβευμένης ποιήτριας Γκέλης Ντηλιά, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους κρατούμενους.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται προς τιμήν του Αχαιού εγκληματολόγου και πολιτικού Άγγελου Τσιγκρή.

Η πρόσκληση αφορά μόνο όσους έχουν άδεια εισόδου στο χώρο της φυλακής.

Ο Άγγελος Τσιγκρής σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην Εγκληματολογία και την Αντεγκληματική Πολιτική, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και συγγραφέας δεκαπέντε (15) βιβλίων και δεκάδων νομικών μελετών και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Ανταγκληματικής Πολιτικής με αρμοδιότητα τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος, ενώ το 2019 εξελέγει βουλευτής του νονού Αχαΐας.