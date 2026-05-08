Φρενίτιδα στην Ελλάδα για τους Metallica- ΒΙΝΤΕΟ από την πρόβα τους

Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Οι Metallica βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα ενόψει της πολυαναμενόμενης συναυλίας τους στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 9 Μαΐου, στο πλαίσιο του M72 World Tour.
Η Αθήνα έχει την τιμητική της, καθώς θα γίνει σε λίγες ώρες ο πρώτος σταθμός της επέκτασης του υπερθεάματος που προσφέρει η θρυλική metal μπάντα για τέταρτη διαδοχική χρονιά.
Το συγκρότημα πραγματοποίησε την πρώτη του πρόβα επί ελληνικού εδάφους και ακολούθησε... φρενίτιδα.
Τα μέλη της μπάντας βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ για την πρώτη τους τεχνική δοκιμή στη σκηνή, λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στην Αθήνα.
Οι Metallica παρέμειναν για αρκετή ώρα στη σκηνή, πραγματοποιώντας δοκιμές ήχου, φωτισμών και βασικών κομματιών του setlist, στο πλαίσιο της πρόβας τους.
Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο "πρόδωσαν" και τα τραγούδια που θα ακούσουν οι οπαδοί τους το βράδυ της 9ης Μαΐου.
Η συναυλία τους αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς στην Ελλάδα, με το κοινό να περιμένει ένα εκρηκτικό show γεμάτο ενέργεια και τις διαχρονικές επιτυχίες του συγκροτήματος.
Υπενθυμίζεται ότι το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνουν οι εκρηκτικοί Gojira (τους οποίους απολαύσαμε και πέρσι στο Release Athens), αλλά και οι Knocked Loose.
