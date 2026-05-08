UFO στον ελληνικό ουρανό- Τι αναφέρουν τα αμερικανικά αρχεία- ΒΙΝΤΕΟ

Τι αποκαλύπτουν τα αρχεία για τα περιστατικά στην ενδοχώρα και το Αιγαίο
Αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με UFO που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο πλαίσιο δέσμευσής του για ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα «Unidentified Anomalous Phenomena» (UAP), ή αλλιώς UFO (αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα) όπως λέγονταν παλαιότερα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αρχική δημοσιοποίηση αφορά «νέα, ποτέ πριν δημοσιοποιημένα» αρχεία για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα και η προσπάθεια αποδίδεται σε συνεργασία του Λευκού Οίκου, του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, του Υπουργείου Ενέργειας, του All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), της NASA, του FBI και πρόσθετων υπηρεσιών της κοινότητας πληροφοριών.
Η συλλογή, όπως αναφέρεται, θα φιλοξενείται στη διεύθυνση WAR.GOV/UFO, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία «σε κυλιόμενη βάση». Σημειώνεται ότι σε αυτή περιλαμβάνονται αρχεία έως και 80 ετών.
Οι αναφορές στην Ελλάδα
Ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους.
Όπως αναφέρει στην περιγραφή το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ πρόκειται για περιστατικό που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2024, όταν και ο πιλότος περιέγραφε το UAP ως «διαμαντοειδές» και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χλμ/ώρα. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους κύματος (SWIR).
Στα αρχεία περιλαμβάνεται βίντεο από την Ελλάδα που τραβήχτηκε τον Οκτώβριο του 2023 με άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο να πετάει πάνω από το Αιγαίο.
Η εντολή του Ντόναλντ Τραμπ
Τον Φεβρουάριο, ο κ. Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο και σε άλλους επικεφαλής υπηρεσιών να δημοσιοποιήσουν αρχεία σχετικά με τα UFO και οποιαδήποτε «εξωγήινη και εξωπλανητική ζωή».
Τους ζήτησε «να ξεκινήσουν τη διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης» οποιωνδήποτε σχετικών αρχείων και ζήτησε τη δημοσιοποίηση «οποιασδήποτε και όλων των άλλων πληροφοριών που συνδέονται με αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά, θέματα».
Το Πεντάγωνο παρακολουθεί εδώ και δεκαετίες αναφορές για αυτό που αποκαλεί μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα, ή UAP. Ωστόσο, ο στρατός ανέφερε σε έκθεση του 2024 ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οποιαδήποτε κυβερνητική έρευνα σχετικά με τα UAP έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.
Ο κ. Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν είναι σίγουρος για το αν υπάρχουν ή όχι εξωγήινοι.
Το Πεντάγωνο άρχισε να δημοσιεύει εικόνες πριν από αρκετά χρόνια, αφού δημιούργησε έναν ιστότοπο για το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών όλων των Τομέων (AARO), το οποίο είχε αναλάβει την ανάλυση αναφορών για μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα. Ο ιστότοπος του AARO δημιουργήθηκε το 2023.
