Διεθνής αίσθηση για το drone της Λευκάδας: Στόχος ο σκιώδης ρωσικός στόλος; Τα ερωτήματα που γεννά το ναυάγιο της Άνδρου

Στα χέρια των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι το μυστηριώδες θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης για αυτή την μυστηριώδη υπόθεση.

Το BBC μεταφέρει το χρονικό του εντοπισμού του drone, όπως και το ότι μετέφερε εκρηκτικά. «Οι αναφορές λένε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής ή όχι σχετίζεται με τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας», εξηγεί.

Υπό εξέταση από τον ελληνικό στρατό είναι και το πώς έφτασε σε ελληνικά νερά: μία πιθανότητα είναι να υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, μπορεί όμως να υπήρξε και απώλεια επικοινωνίας. Το θαλάσσιο drone, συνεχίζει το BBC, πιθανόν να σχετίζεται με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις.

Από την πλευρά του, το Kyiv Post, αφού επισημάνει ότι από το σκάφος αφαιρέθηκαν τρεις πυροκροτητές, μεταφέρει τα σενάρια, μεταξύ των οποίων και αυτό του λαθρεμπορίου. Δεν λείπει η αναφορά στον «σκιώδη στόλο».

Μετά παραθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων drone τύπου Magura V3, τα οποία η Ουκρανία χρησιμοποιεί και για συλλογή πληροφοριών και για επιθετικές αποστολές. Το drone στη Λευκάδα μοιάζει αρκετά με τα Magura.

Πιο σύντομο το Associated Press, το οποίο μεταφέρει τις εκτιμήσεις Ελλήνων ειδικών ότι πρόκειται για θαλάσσιο drone τύπου Magura.

Το σενάριο για τη σχέση με το ναυάγιο στην Άνδρο

Μια δική του εκδοχή δίνει δημοσίευμα του αλβανικού μέσου Top Channel, για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του μέσου, στο εσωτερικό του μη επανδρωμένου σκάφους εντοπίστηκε ποσότητα TNT που εκτιμάται μεταξύ 30 και 60 κιλών, ενώ αναφέρεται ότι πιθανός στόχος ήταν δεξαμενόπλοιο του «ρωσικού σκιώδους στόλου», το οποίο φέρεται να κινούταν στην περιοχή μεταφέροντας πετρέλαιο προς ιταλικό λιμάνι. Παράλληλα, γίνεται λόγος για τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που διέθετε το σκάφος, καθώς και για πιθανή ενεργοποίησή του από απόσταση.

Το ίδιο δημοσίευμα δίνει μάλιστα και δύο εκδοχές για το από που εξαπολύθηκε το drone. Το πρώτο σενάριο είναι από πλοίο που κινείτο στο Ιόνιο και το δεύτερο σενάριο είναι από χερσαία πλατφόρμα. Την ίδια στιγμή στο δημοσίευμα του Top Channel γίνεται σύνδεση και με πλοίο που φέρεται να είχε αποπλεύσει από την Αλβανία και βυθίστηκε την Τετάρτη κοντά στην Άνδρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για έρευνες από ειδικές μονάδες και δύτες των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας στο ναυάγιο του πλοίου στην Άνδρο, στο πλαίσιο εξετάσεων για πιθανή μεταφορά οπλισμού με προορισμό την Ουκρανία.

Τι αναφέρει το Λιμενικό για το αλβανικό δημοσίευμα

Πηγές του ελληνικού Λιμενικού, με τις οποίες επικοινώνησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, κάνουν λόγο για ένα «πραγματικά φανταστικό σενάριο», σημειώνοντας ότι η θεωρία αυτή φαίνεται να βασίστηκε σε λανθασμένη πληροφορία σχετικά με το λιμάνι απόπλου του φορτηγού πλοίου, το οποίο δεν είχε ξεκινήσει από την Αλβανία αλλά από την Κροατία.