Το παιδί: Ο Γερμανός παρουσιάζει ένα σχέδιο με τη Βάνα σε κομβικό ρόλο

«Το παιδί», στην ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 11 και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στις 23:00.

Δευτέρα 11 Μαΐου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 121ο: Η κατάσταση στο χωριό παραμένει κρίσιμη, καθώς η απειλή του Τιέν μεγαλώνει. Η Ιρίνα προτείνει στον Γερμανό να φύγουν, την ώρα που οι χωρικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με ό,τι μπορούν να βρουν. Ο Ιβάν ζητάει από τον Δημήτρη τους αριθμούς, ενώ ο Θωμάς δίνει άθελά του στους χωριανούς ένα στοιχείο. Η Άρτεμις χωρίζει τους χωριανούς σε ομάδες εργασίας για να καταστρώσουν σχέδιο ενάντια στον Τιέν, ενώ οι χήρες προσπαθούν να τον εντοπίσουν με έναν απροσδόκητο τρόπο. Ο Γερμανός βρίσκει μια καθοριστική ιδέα για την αντιμετώπισή του, την ίδια στιγμή που η Μίνα δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη.

Τετάρτη 13 Μαΐου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 122ο: Η άφιξη του Φαίδωνα στο Νεοχώρι χαροποιεί τη Μίνα, όμως σύντομα ανακαλύπτει τον πραγματικό λόγο της επίσκεψής του και σοκάρεται. Τόσο οι Αθηναίοι όσο οι Νεοχωρίτες κάνουν τα πάντα για να βρουν πληροφορίες για τον Τιέν και το αδύναμο σημείο του. Όταν τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί, η Άρτεμις αποφασίζει να κάνει μεταγραφές στις ομάδες για την καλύτερη λειτουργία τους. Ο Γερμανός παρουσιάζει ένα απροσδόκητο σχέδιο στο οποίο η Βάνα έχει ρόλο κλειδί, ενώ η Σοφία και ο Δημήτρης τους βοηθάνε. Παράλληλα, οι χωριανοί με τη βοήθεια της Σίσσυς και του Θέμη και μέσω των εκπομπών στο κανάλι, εντοπίζουν ένα μυστηριώδες άτομο που συνδέεται με τον Τιέν.