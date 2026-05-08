Στενά Ορμούζ: Το βίντεο με την επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικά τάνκερ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξουδετέρωσε», βάλλοντας εναντίον τους, δύο πλοία που έφεραν σημαία Ιράν, τα οποία προσπαθούσαν να φθάσουν σε ιρανικό λιμάνι στο Κόλπο του Ομάν «κατά παράβαση του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού».

Ενα αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ «εξουδετέρωσε τα δύο πετρελαιοφόρα βάλλοντας με πυρομαχικά ακριβείας τα φουγάρα τους», εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο Ιράν, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ η αμερικανική διοίκηση για την περιοχή (CENTCOM).

Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο δίκτυο Fox ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές την Παρασκευή, στοχεύοντας αρκετά κενά τάνκερ που φέρεται να επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι «πρόκειται για υπερμεγέθη άδεια δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου τα οποία επιχείρησαν να επιστρέψουν στο Ιράν» και «προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αρκετά τάνκερ δέχθηκαν πλήγματα.