Κρήτη: Η αποκαλυπτική η ιατροδικαστική έκθεση για τον 21χρονο

Στις φυλακές Κορυδαλλού υπό άκρα μυστικότητα οδηγούνται ο 54χρονος και η σύζυγός του ύστερα από την προφυλάκισή τους για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη.

Η πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική έκθεση είναι αποκαλυπτική, καθώς στο πίσω μέρος του σώματός του δέχτηκε ο 21χρονος τη θανατηφόρα βολή, από τον 54χρονο στην Αμμουδάρα Κρήτης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το cretalive.gr.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, από τις έξι βολές που δέχθηκε το θύμα, κάποιες έπληξαν τον 21χρονο από πίσω και κάποιες από τα δεξιά, ενώ από τα συνολικά τραύματα, πέντε ήταν διαμπερή και ένα «τυφλό». Φέρεται μάλιστα η μοναδική βολίδα που βρέθηκε στο σώμα του θύματος, να εντοπίστηκε στην περιοχή της μασχάλης.

Αστυνομικοί κύκλοι, βάσει της ενημέρωσης που έχουν λάβει, αναφέρουν ότι από τις έξι βολές, μία βολή ήταν από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου, ενώ οι άλλες πέντε ήταν από απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου.