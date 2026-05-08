Κρήτη: Η αποκαλυπτική η ιατροδικαστική έκθεση για τον 21χρονο

Από τις έξι βολές, μία βολή ήταν από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου
Στις φυλακές Κορυδαλλού υπό άκρα μυστικότητα οδηγούνται ο 54χρονος και η σύζυγός του ύστερα από την προφυλάκισή τους για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη.
Η πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική έκθεση είναι αποκαλυπτική, καθώς στο πίσω μέρος του σώματός του δέχτηκε ο 21χρονος τη θανατηφόρα βολή, από τον 54χρονο στην Αμμουδάρα Κρήτης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το cretalive.gr.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, από τις έξι βολές που δέχθηκε το θύμα, κάποιες έπληξαν τον 21χρονο από πίσω και κάποιες από τα δεξιά, ενώ από τα συνολικά τραύματα, πέντε ήταν διαμπερή και ένα «τυφλό». Φέρεται μάλιστα η μοναδική βολίδα που βρέθηκε στο σώμα του θύματος, να εντοπίστηκε στην περιοχή της μασχάλης.
Αστυνομικοί κύκλοι, βάσει της ενημέρωσης που έχουν λάβει, αναφέρουν ότι από τις έξι βολές, μία βολή ήταν από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου, ενώ οι άλλες πέντε ήταν από απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου.
Οι μαρτυρίες του πατέρα του 21χρονου
Στο μεταξύ, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που αποκάλυψε ο πατέρας του 21χρονου Νικήτα για τις επιθέσεις και τις απειλές που δέχτηκε ο γιος του πριν τελικά δολοφονηθεί από τον 54χρονο στην Αμμουδάρα της Κρήτης, καθώς όπως είπε «κοιμόμουν επί 3 χρόνια με ρούχα και αρβύλες για να βγω ανά πάσα στιγμή έξω».
Τόσο οι αδερφές όσο και ο πατέρας του Νικήτα, μιλώντας σε εκπομπή του Mega, περιέγραψαν μία επίθεση, από τις πολλές, που έκανε σε βάρος του 21χρονου ο 54χρονος έξω από το σπίτι τους. Ο φόβος της οικογένειας ξεκίνησε όταν, τα Χριστούγεννα του 2024, ο 54χρονος είχε κρυφτεί πίσω από καλαμιές έξω από το σπίτι του 21χρονου και του επιτέθηκε πισώπλατα, με ένα καδρόνι.
