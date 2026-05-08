Πιερία: Ανατροπή με τον θάνατο 73χρονου- Είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σπασμένα πλευρά

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου ενός 73χρονου στην Πιερία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, στο χωριό Κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά θεωρήθηκε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια, η ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε τα δεδομένα, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός γύρω στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης (6/5) από γείτονά του, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, δεν εντόπισαν ίχνη πάλης ή εξωτερικά τραύματα, που να προκαλούσαν υποψίες εγκληματικής πράξης. Επίσης, στον χώρο δεν βρέθηκαν αντικείμενα που να θεωρηθούν ύποπτα.

Η μαρτυρία του ανθρώπου που τον εντόπισε

«Περνούσα με το τρακτέρ και επειδή είναι ψηλό, μπόρεσα να τον δω πεσμένο ανάσκελα στο εσωτερικό της αυλής του, περίπου 4 με 5 μέτρα από την καγκελόπορτα. Από το σημείο που βρισκόμουν, δεν μπορούσα να δω αν ήταν χτυπημένος ή τι ακριβώς μπορεί να είχε συμβεί. Αυτό που έκανα αμέσως, ήταν να ειδοποιήσω έναν φίλο του, για να έρθει να δει τι συμβαίνει και εκείνος στη συνέχεια ειδοποίησε το ΕΚΑΒ», ανέφερε ο άνθρωπος που βρήκε τον 73χρονο.Η νεκροψία-νεκροτομή αποκάλυψε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σπασμένα πλευρά, τα οποία σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, προκλήθηκαν περίπου 12 ώρες πριν τον θάνατό του.

Η μαρτυρία του γιου του θύματος

Ο γιος του 73χρονου μιλώντας στην εκπομπή, είπε: «Την Τετάρτη το πρωί βρήκαν τον πατέρα μου νεκρό στην αυλή του σπιτιού του. Στην αρχή όλοι νομίζαμε πως είχε πάθει ανακοπή, όμως στη συνέχεια μάθαμε ότι υπήρχαν χτυπήματα. Οι αρχές δεν μας έχουν ενημερώσει επίσημα για περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλουν πρώτα να ολοκληρώσουν την έρευνα και να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Ο πατέρας μου δεν μου είχε αναφέρει ποτέ ότι είχε προβλήματα ή διαφορές με κάποιον και προσωπικά δεν γνωρίζω τι μπορεί να είχε συμβεί. Περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τα αποτελέσματα της έρευνας».

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Οι αστυνομικοί εκτιμούν, ότι ο 73χρονος πιθανόν είχε βγει βόλτα το προηγούμενο βράδυ, όπου δέχθηκε χτύπημα από άγνωστο άτομο. Στη συνέχεια φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι του, όπου υπέκυψε στα τραύματά του, πριν προλάβει να μπει μέσα.

Το σενάριο της ληστείας φαίνεται να έχει αποκλειστεί, καθώς στο σπίτι δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης ή αναστάτωσης. Οι γείτονες περιγράφουν τον 73χρονο ως έναν ήσυχο και αγαπητό άνθρωπο.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Ασφάλεια, η οποία προσπαθεί να εντοπίσει στοιχεία μέσα από υλικό καμερών ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες του εγκλήματος.