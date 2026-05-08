Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Πάτρας: 90 χρόνια ιστορίας γιορτάζονται με διήμερες εκδηλώσεις

Ενενήντα χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης στην Πάτρα γιορτάζει το Τοπικό Τμήμα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, με ένα διήμερο εκδηλώσεων που υπόσχεται δράση, χαρά και συγκίνηση για μικρούς και μεγάλους.

Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, η καρδιά της εορταστικής ατμόσφαιρας θα χτυπά στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, όπου από τις 11:00 έως τις 14:00 και τις δύο ημέρες, τα παιδιά της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε παιχνίδια και δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για όλες τις ηλικίες. Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε οικογένεια της Πάτρας που θέλει να περάσει ξέγνοιαστες ώρες στο κέντρο της πόλης.

Το βράδυ της μνήμης και της ιστορίας

Την ιδιαίτερη σφραγίδα στο διήμερο βάζει η επετειακή εκδήλωση του Σαββάτου στις 18:30, μια βραδιά αφιερωμένη στα 90 χρόνια του Τοπικού Τμήματος. Ιστορία, αναμνήσεις και πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία του Οδηγισμού στην Πάτρα αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε μια συγκινητική γιορτή-αφιέρωμα στους ανθρώπους που έγραψαν αυτές τις εννέα δεκαετίες.

Ένας θεσμός που αντέχει στον χρόνο

Το Τοπικό Τμήμα Πάτρας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού αποτελεί έναν από τους πιο μακρόβιους θεσμούς νεολαίας στην πόλη, με αδιάλειπτη παρουσία και προσφορά στην τοπική κοινωνία. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: συνεχίζουμε μαζί.