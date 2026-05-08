Φονικό στην Κρήτη: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος- Σε κελί προστασίας

Αύριο το πρωί αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού ο δολοφόνος του Νικήτα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας θα τοποθετηθεί άμεσα σε κελί προστασίας, μακριά από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών, καθώς οι αρχές εκτιμούν πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έντασης ή ακόμη και επίθεσης σε βάρος του από άλλους κρατούμενους.

Στο ίδιο κελί αναμένεται να βρίσκονται ακόμη δύο ή τρεις κρατούμενοι που τελούν επίσης υπό καθεστώς προστασίας. Πρόκειται συνήθως για άτομα που έχουν απασχολήσει για σοβαρά αδικήματα ή έχουν εμπλακεί σε περιστατικά βίας μέσα στις φυλακές, με αποτέλεσμα να κρατούνται υπό ειδικές συνθήκες ασφαλείας.

Η μεταγωγή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα.