Φονικό στην Κρήτη: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος- Σε κελί προστασίας

Υπό τον φόβο αντιδράσεων
Αύριο το πρωί αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού ο δολοφόνος του Νικήτα στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας θα τοποθετηθεί άμεσα σε κελί προστασίας, μακριά από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών, καθώς οι αρχές εκτιμούν πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έντασης ή ακόμη και επίθεσης σε βάρος του από άλλους κρατούμενους.
Στο ίδιο κελί αναμένεται να βρίσκονται ακόμη δύο ή τρεις κρατούμενοι που τελούν επίσης υπό καθεστώς προστασίας. Πρόκειται συνήθως για άτομα που έχουν απασχολήσει για σοβαρά αδικήματα ή έχουν εμπλακεί σε περιστατικά βίας μέσα στις φυλακές, με αποτέλεσμα να κρατούνται υπό ειδικές συνθήκες ασφαλείας.
Η μεταγωγή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα.
